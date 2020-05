GIOVANNI CEGLIE (PD): IN ITALIA SI FANNO I TAMPONI, AD AVEZZANO SOLO I TEST

Il Governo e la Protezione Civile sollecitano i territori per l’esecuzione di Tamponi, ma ad Avezzano ci si attrezza per i Test.

Eppure Assessori e Consiglieri regionali della Giunta Marsilio si sgolavano dichiarando di aver deliberato per il potenziamento dell’Ospedale non solo di Avezzano ma anche di Quello di Tagliacozzo e Pescina.

E` strano ma non ci accorgiamo di questi potenziamenti.

Il 18 Maggio era prevista la ripresa delle attivita` di ricovero e day hospital negli ospedali pubblici e case di cura private con previsto tampone.

Ma i Punti di primo Intervento di Tagliacozzo e Pescina sono ancora chiusi, e come sarebbe altrimenti con il personale sanitario ancora trasferito all’Ospedale di Avezzano, Ospedale che perde altri pezzi come Chirurgia Vascolare e Day Surgery perche` reparti requisiti per creare l’ AREA GRIGIA con 10 posti letto in piu` dove parcheggiare i pazienti in attesa del Test?

Insomma no Tamponi, ulteriori reparti chiusi, ma 10 posti in piu` nell’Area Grigia. Questo e` il potenziamento tanto sbandierato di cui si vanta la Lega che ne rivendica la paternita`.

Senza contare che Pescina trasferisce truppe ad Avezzano ed Avezzano le trasferisce all`Aquila.

Tutto questo mentre i rarissimi consiglieri regionali marsicani si contendono dichiarazioni sulla imminente riapertura degli ospedali come Covid, poi smentite come no Covid, dichiarazioni di aperture accelerate ed infine rimandate.

In Regione insomma il Caos regna sovrano, in termini di Sanita` e non solo.

Solo la settimana scorsa abbiamo assistito alla fuga dalla Maggioranza di un Consigliere UDC Marianna Scoccia, che prevedendo il naufragio, abbandonava la nave.

E chi puo` darle torto. Le sue parole di commiato sono state contro l’Assossere alla Sanita` Veri` accusata di “pascolare” sulle passerelle degli Ospedali senza predisporre piani Straordinari e Protocolli e Contro l’Assessore del Lavoro Fioretti che sulla Cassa Integrazione Straordinaria ha fatto registrare la bandiera nera tra le regioni Italiane.

La situazione sanitaria nella Marsica e` sotto gli occhi di tutti, cioe` in via di estinzione, nonostante due Consiglieri Regionali Medici.

Alle amministrative i cittadini ne terranno conto.

Il Segretario del PD di Avezzano Giovanni Ceglie