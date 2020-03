GLI SQUALLIDI AFFOLLAMENTI NEI SUPERMERCATI DOPO L’ANNUNCIO DEL PREMIER

Subito dopo l’annuncio di Conte delle misure restrittive per la nostra nazione, molt cittadini si sono recati nei supermercati per fare le scorte di cibo. Questo è successo in moltissime citta italiane comprese quelle abruzzesi, Pescara, Chieti , L’Aquila.

Un comportamento tale è da definirsi irresponsabile e vergognoso. Gli appelli ormai da giorni sono quelli di non creare assembramenti e di diminuire a zero i contatti tra le persone per diminuire e far arrivare a zero la crescita dei contagiati. A quanto pare vi è sempre una fetta di popolazione che in barba alle disposizioni e fregandosene del prossimo pensa sempre di essere furba attuando simili comportamenti.

FOTO DAL GRUPPO “CHIETI SU FACEBOOK”