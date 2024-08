Grande partecipazione al convegno “Diritto e dovere alla Salute: etica e responsabilità in una sanità che cambia”, evento dedicato a Federica Giarrusso promosso dall’Accademia Medica L’Aquila, Vado e Lions Club L’Aquila

L’AQUILA – Nella mattinata del 27 agosto scorso ultimo tour esperienziale ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre curati da Donella Giuliani e Angelo De Nicola degli Amici di San Basilio. Nel pomeriggio nel Monastero San Basilio si è svolto il convegno molto partecipato promosso dalla Accademia Medica L’Aquila, Vado e Lions Club L’Aquila “Diritto e dovere alla Salute: etica e responsabilità in una sanità che cambia”. L’evento era dedicato a Federica Giarrusso, giovane donna scomparsa lo scorso giugno dopo una lunga malattia. Moderatori: Maurizio Evangelista, Vittorio Sconci, Rocco Totaro Interventi: Diana Sainz Camayd – Arte e Sanità nella storia medievale della città dell’Aquila; Americo Cicchetti – Dal passato al presente: equilibrio tra etica ed economia in una Sanità in trasformazione; Luigi Riccioni – Il senso del limite in medicina; Franco Marinangeli – Il contributo della legge sul biotestamento al raggiungimento di un sistema sanitario rispettoso, equo e sostenibile. «Ho affrontato il tema del testamento biologico e, quindi, non solo dei diritti del malato, ma anche dei doveri dei cittadini e dei malati, in riferimento alla donazione degli organi, di sangue e soprattutto ad avere la giusta sensibilità per un uso corretto del sistema sanitario- ha detto Marinangeli – mi riferisco anche, ad esempio, all’uso corretto del pronto soccorso, alla prevenzione, all’uso corretto del nostro corpo». Sul testamento biologico ha inoltre precisato: «si deve lavorare sulla sensibilizzazione di cittadini, perché pochi sanno che esiste la possibilità di dire oggi quello che vogliamo sia fatto del nostro corpo nel momento in cui dovessimo avere una malattia inguaribile o fossimo in stato di coma. E’ importante quindi che si sappia di più sulla necessità di condividere con i medici il nostro percorso di cura. Il tema è molto potente, sia in termini etici, sia in termini politici ed economici ma, soprattutto, è molto forte in termini di importanza di condivisione delle cure. Il malato non è parte passiva, ma parte attiva nella sanità e questo è un punto essenziale». E ancora: «grazie ad Angelo De Nicola per averci invitati, come tutti gli anni, a partecipare e a tutti i moderatori e relatori che ci hanno trasmesso cultura e passione; alle monache Benedettine Celestine per l’ospitalità nel monastero più antico della città, in occasione della Cordata per L’Africa, giunta ormai alla 18.ma edizione; a Federica Giarrusso, che è stata presente con il suo sorriso e che ha dato un significato profondo all’evento; alla sua mamma, che ci ha trasmesso emozioni importanti e che, ripercorrendo il percorso di vita di Federica, ha rappresentato meglio di qualsiasi medico il significato del concetto di “etica e salute”; alle Autorità presenti, il Senatore Guido Quintino Liris, il Magnifico Rettore Prof. Edoardo Alesse, l’Assessore al Comune dott.ssa Ersilia Lancia, la Presidente del Lions Club di L’Aquila Avv.to Roberta Spaziani (il club ha anche patrocinato l’evento); Dott. Rinaldo Tordera, presente in qualità di Presidente dell’Associazione V.A.Do. onlus (presente all’interno dell’Hospice Casa Margherita), che ha sostenuto l’iniziativa e a tutti gli intervenuti». La segreteria organizzativa è stata curata da: Pieremidio Bianchi, Giacomo Sollecchia, Daniela Pelliccione e Valentina Santucci. A seguire per le “Note Nella Clausura” omaggio musicale a cura di Carlo Morelli & Flavio De Matteis.

Dopo la pausa dedicata agli eventi dedicati alla cerimonia di apertura della Porta Santa avvenuta ieri sera a Collemaggio, stamattina riprende la maratona di solidarietà nel Monastero San Basilio, con inizio alle 10.30, ultimo appuntamento programmato. La tavola rotonda “Perdonanza e Giubileo, quale comunicazione”, con l’introduzione di Don Girolamo Dello Iacono – Assistente religioso della Federazione delle Benedettine Celestine e gli interventi di: Francesca Pompa – Presidente della One Group Edizioni ; Angelo De Nicola – Amici San Basilio; Dario Nanni – Presidente della Commissione Giubileo del Comune di Roma; Paolo Pacitti – Caporedattore Tg3 Rai Abruzzo; Goffredo Palmerini – Giornalista e scrittore nel mondo; Carmine Perantuono – Direttore Rete 8.

Modera: Don Claudio Tracanna – Responsabile Comunicazioni sociali Conferenza episcopale Abruzzo e Molise.

