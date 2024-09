Grande successo al Liceo Statale “Benedetto Croce” – Avezzano per la Giornata Europea delle Lingue

Si è tenuta oggi, come da consolidata tradizione, la quermesse del Liceo Croce in occasione della Giornata Europea delle Lingue, tesa a valorizzare la ricchezza linguistica dell’Unione Europea.

Tema scelto dai docenti del dipartimento linguistico quest’anno “One world, Un Monde, Un Mundo, Ein Welt”.

Ad aprire l’evento la Vicaria prof.ssa Angela Ciccarelli e le alunne del gruppo musicale Aurora Iaboni (2G), Giulia Magnante (2G), Caterina Del Zotto (3G) con l’Inno alla Gioia.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro ha inaugurato la targa della Rete Internazionale Pasch, ente promotore della lingua e cultura tedesca, alla presenza della Referente del diploma tedesco DSD, prof.ssa Gabriele Volgnandt. Il Liceo Linguistico fa parte infatti delle 31 scuole DSD in Italia ed l’unica in Abruzzo.

In platea attenti ed entusiasti nell’arco della mattinata gli studenti del Liceo Linguistico (1E, 2E, 1G, 2G, 1L, 2L, 1M).

Presentatori dell’evento Sofia Callipo (5L EsaBac), Mattia Sordini (5L EsaBac), Doris Letcanu (5M) e Pierluca Salustri (5M).

Il mondo come crogiolo di lingue e culture diverse, unite dallo spirito di condivisione che porta all’arricchimento reciproco è stato raccontato in modo originale ed emozionante dagli studenti del triennio del Liceo Linguistico (classi 3E, 3G, 3L EsaBac, 4G, 4I, 4L EsaBac, 4M, 5E, 5G, 5L EsaBac, 5M) che hanno valorizzato, attraverso attività laboratoriali di recitazione, canto, ballo, interviste e videoclip la Marsica con la sua storia e le sue tradizioni e non solo… Un viaggio che ha fatto scoprire la Scozia, la Spagna, la Francia, il Belgio e la Germania. La valorizzazione della Marsica nell’incontro con le comunità di migranti ha portato ad esplorare con stupore la cultura e le tradizioni del Marocco.

E poi il mondo degli adolescenti alle prese con le difficili dinamiche relazionali con un’interessante riflessione sulla consapevolezza dell’importanza dell’altro per superare momenti di incertezza e solitudine.

Un mondo variegato che è stato presentato nelle lingue studiate nel liceo linguistico: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Ospiti di eccezione gli studenti della classe 5H del Liceo Linguistico Spallanzani di Tivoli, accompagnati dalla docente di lingua e cultura tedesca prof.ssa Elvira Pascarella. Gli studenti tiburtini hanno presentato le meraviglie di Tivoli in lingua tedesca.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i percorsi dei doppi diplomi presenti nell’ istituto. In particolare la prof.ssa Erika Gigli ha illustrato il diploma americano della Brook Hill Academy, la prof.ssa Gisèle Castellani ha illustrato il doppio diploma italo-francese dell’EsaBac, e la prof.ssa ospite Gabriele Volgnandt ha illustrato il diploma tedesco DSD attivato nel Liceo Benedetto Croce grazie alla tenacia della docente di tedesco prof.ssa Danila Cicconi.

Sono state poi condivise le esperienze di stage in Scozia, in Spagna e in Germania e infine del progetto Erasmus realizzato in Francia.

Nel corso dell’evento infine sono stati consegnati i diplomi di certificazione in lingua francese DELF B1/B2 alle studentesse del Liceo Linguistico (classi 4E, 4M, 4L EsaBac, 5L EsaBac) e il diploma di lingua tedesca di primo livello (DSD) agli studenti del Liceo Linguistico (classi 4G, 4I, 5G).

Una giornata emozionante frutto di un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro per la sua preziosa presenza, alla Vicaria prof.ssa Angela Ciccarelli e alla prof.ssa Roberta Gallese per il grande supporto organizzativo e alle docenti del dipartimento linguistico prof.sse Francesca Maddalena, Gisèle Castellani, Danila Cicconi, Maria Clara Cantera, Erika Gigli, Paola Martorelli, Doriana Turcossi, Vanessa Trabalsi, Sabrina Salini, Liberata Sgammotta per aver guidato gli studenti nella splendida mattinata. Grazie infinite agli ospiti e soprattutto un grazie immenso e speciale a tutti i meravigliosi studenti.