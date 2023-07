GRANDE SUCCESSO PER IL “FERRARI CAVALCADE 2023”. CELANO COLORATA DI ROSSO PER OSPITARE 150 FERRARISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Un rombo unico, una bellezza insostenibile. Celano questa mattina ha scaldato i motori e si è tinta di rosso in occasione del raduno “Ferrari cavalcade 2023”. Il clou dell’evento in piazza IV Novembre con l’esposizione di 150 di modelli e con la sfilata nel centro storico.

Un evento di portata epocale per la Città, che non solo ha potuto fare da cornice ad un raduno unico nel suo genere, con equipaggi provenienti da tutto il Mondo, ma anche godere di un rilevante impatto mediatico e di una vetrina di richiamo internazionale.

“Siamo soddisfatti di aver reso l’evento accattivante e popolare, un grande ringraziamento ai partecipanti e agli organizzatori che hanno scelto di fare tappa a Celano” – dice il Sindaco Settimio Santilli .

“Quando si parla di Ferrari, parliamo di un marchio automobilistico iconico per la sua storia e il fascino. Ieri è stata una felice occasione – sottolinea ancora il sindaco – per ammirare queste splendide automobili così apprezzate in tutto il mondo è per Celano una vetrina internazionale visto che i proprietari delle Ferrari venivano da tutto il mondo. Il tocco di classe, eleganza bellezza e qualità della Ferrari sulla città di Celano, è stato unico, storico ed inimitabile, vista anche l’alta partecipazione della gente.”

Le “rosse di Maranello” hanno effettuato un tour panoramico e turistico in Abruzzo, con la scelta dell’organizzazione di sfilare e sostare nella città di Celano, dopo la proposta del Sindaco Santilli accettata da Maranello, degli equipaggi partecipanti hanno mostrato grande interesse per le attrazioni artistiche e naturalistiche locali, in particolare soffermandosi ad ammirare il maestoso e imponente Castello Piccolomini.