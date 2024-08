Grande successo per la prima dei Concerti per Organo “Il Viaggio dell’anima”, un viaggio ideale alla riscoperta degli organi storici custoditi nelle Chiese della Città di Celano

I suoni ci elevano, viaggiano ed accompagnano con sensazioni ed emozioni uniche, favoriscono la riscoperta della nostra identità. Un suono infinito che unisce la nostra storia, la storia dell’uomo con l’infinito.

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella splendida cornice della Chiesa della Madonna del Carmine, il primo della serie di Concerti per organo del progetto “Il Viaggio dell’anima” nell’ambito del Festival nazionale per Organo. Il Maestro Organista Andrea Panfili ha proposto musiche dal Fondo NOSEDA del Conservatorio di Milano. Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto dell’Associazione e la revisione del Catalogo “Suoni di un Tempo Infinito”. Si ringrazia per la collaborazione la Confraternita del Gonfalone Madonna del Carmine, il Comune di Celano per il Patrocinio e la Fondazione CARISPAQ per il sostegno. Si ringrazia, inoltre, per la presenza, i Consiglieri Comunali Lisa Carusi e Divina Cavasinni, delegati dal Sindaco, Ing. Settimio Santilli.

Un folto pubblico ha partecipato all’evento. Sono stati presenti anche alcuni turisti che visitano, in questi giorni, la Città. Gli stessi, oltre al pubblico presente, si sono congratulati per la meritoria iniziativa.

Si ringrazia l’Associazione Giuseppe Corsi nella persona del Presidente Prof.ssa Maria Rosaria Legnini, Il Direttivo ed i soci, Domenica Carusi, Teresa Molinelli e Franco Marcanio.