Guardiagrele: al via la 54esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Tante presenze all’inaugurazione arricchita da una originale ed unica “Sinfonia dei mestieri”

Luce come Memoria, Presente e Innovazione. Un tema originale e che si presta a tante interpretazioni quest’anno per la 54 esima edizione della Mostra dell’Artigianato Abruzzese inaugurata ieri, 31 luglio e che resterà aperta fino al 25 agosto al palazzo dell’Artigianato in via Roma.

“L’esperienza dell’artigiano illumina il presente, la memoria e’ una base identitaria su cui si costruisce con sicurezza il valore di ciò che e’ stato e lo affida al futuro. La mostra ed il concorso di quest’anno hanno l’obiettivo di valorizzare la capacità degli artigiani di creare opere che unisco tradizione e innovazione attraverso la luce come elemento di comunicazione” ha detto nel suo intervento il presidente dell’ente mostra, Gianfranco Marsibilio riferendosi al tema della mostra.

Molte le presenze, il sindaco Donatello Di Prinzio, l’assessore regionale Tiziana Magnacca, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Daniele D’Amario, rappresentati delle associazioni artigiane, artisti.

Subito dopo il taglio del nastro c’è stata una originale performance in collaborazione con GO, Guardiagrele Opera, la“Sinfonia dei mestieri” con musiche originali di Maurizio Colasanti, testi di Liliana Rullo. Al quintetto d’archi si sono uniti i rumori tipici degli artigiani, quello del ferro battuto, della pietra scolpita, del tombolo, del legno, con un risultato davvero unico.

Visitando la mostra si sente la presenza della luce, luce come innovazione, ingegno ed il collegamento tra l’antico ed il futuro è fluido come una dissolvenza tra un colore e l’altro.

Tante le novità.

– Omaggio a Costantino Barbella scultore abruzzese, nacque a Chieti (1852-1925) a cura dell’ingegner Maurizio Pace. Si potranno ammirare bronzi, terrecotte, gessi del celebre artista.

– Esposizione dei lavori realizzati dal Packaging Designer Mario Di Paolo, uno dei più premiati al mondo, designer e fotografo di fama internazionale

– Le creazioni innovative ed originali di : CONCEPTICON studio, studio-laboratorio specializzato in concept design e ricerca nuovi modelli di business basati sulla creatività, creato dall’architetto e designer Andrea Cingoli

– Le opere di Creazione SUGO, Fondata nel 2018, all’avanguardia nel settore

dei mobili biofilici e delle installazioni artistiche, fondendo la tecnologia

sostenibile con l’essenza della natura.

– Le creazioni in vetro di Berengo Studio fondato da Adriano Berengo, che si è prefissato

di tracciare una nuova strada per l’arte realizzata con il vetro, testando i confini

della lavorazione del vetro contemporanea con il suo approccio innovativo e

inventivo.

-Le installazioni dello studio Lap Architettura fondato da Daniel Caramanico. Federico Sorgi e Simone Esposito. “Trame di luce” il nome dell’opera che intreccia la tradizione dell’artigianato tessile e orafo abruzzese con il simbolo di pace Mpatapo inneggiando all’unione ed alla fratellanza fra popoli.

– Esposizione del TROFEO Luce Infinita, il Trofeo del Giro d’Italia Women 2024 che ha visto l’Abruzzo protagonista di questa edizione. Oltre al trofeo è esposta anche la medaglia del giro d’Italia Women realizzata dall’artigiana Carla Cardarelli, un’artigiana orafa italo-argentina che esporrà anche altre sue creazioni.

–L’installazione di Ceramiche d’arte Liberati, un’opera scultorea iper realistica che si compone di carriola, secchio e cazzuole, interamente in ceramica. Oltre all’effetto visivo, vi è un’impressionante consistenza tattile, che ricorda esattamente la ruggine, la calce, il ferro.

E non manca la bellezza dell’artigianato artistico tradizionale. Le ceramiche, il ferro battuto, i merletti, il legno.

Numerosi gli eventi collaterali. Appuntamenti con musica, presentazione di libri. Degustazioni di vini ed una serata “spritz” con lo sprizzer un dosatore particolare, realizzato dalla Coesum.

Il concorso di Poesia dialettale dedicato a Modesto della Porta giunto alla 37° edizione la cui cerimonia di premiazione si terrà il 22 agosto.

Il Premio Giornalistico “Mario Zuccarini” , con la premiazione il 25 agosto delle giornaliste Michela Auriti (settimanale “Oggi”) e Lina Palmerini (Sole 24 ore).

La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 22,00 ed fare da guida ci saranno tanti ragazzi e ragazze pronti ad illustrare le varie opere nelle varie sale.

Guardiagrele 1 agosto 2024

Luce Infinita: è il nome del trofeo vinto al Giro d’Italia da Elisa Longo Borghini, ma è anche ciò che riflette alzandolo al cielo.