GUASTO POMPA TRASACCO, SOLUZIONE TAMPONE PER LIMITARE I DISSERVIZI

Trovata una soluzione tampone per il guasto della pompa al campo pozzi di Trasacco. Sono stati limitati i disservizi per i cittadini di Avezzano, Luco dei Marsi, Capistrello, Scurcola Marsicana e Magliano de’ Marsi grazie a un tempestivo intervento del Cam. Dopo la sostituzione della prima pompa ieri si è provveduto trovare una soluzione tampone dando la possibilità alla portata dell’acqua di tornare a livelli normali. Il Cam intanto, per andare incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare disservizi durante gli interventi a Trasacco, ha messo a disposizioni delle autobotti che hanno servito tutto il territorio.