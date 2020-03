HERO, PASTORE TEDESCO DI CINQUE ANNI AVVELENATO AD AVEZZANO

Avezzano. Ieri mattina intorno alle ore 13.30, Hero, un bel pastore tedesco di cinque anni e mezzo, è stato salvato in extremis dopo che aveva ingerito dei bocconi avvelenati. Il pastore tedesco ha cominciato a manifestare uno stato di malessere accompagnato da eccessiva produzione di bava e da spasmi addominali che lo contorcevano dolorosamente. È successo in Borgo via Nuova, ad Avezzano, dove già diverse volte cani e gatti sono stati vittime della follia di uno squilibrato, che in più di un’occasione ha disseminato la zona di bocconi avvelenati. Questa volta, grazie all’intuito e al tempestivo intervento della padrona, l’epilogo è stato diverso. La donna ha presentato regolare denuncia ai Carabinieri Forestali di Avezzano e, dai primi esami effettuati dal veterinario, sono state riscontrate sostanze velenose nei rigurgiti e nelle deiezioni del cane. I residenti di Borgo via Nuova hanno segnalato più volte il rinvenimento di esche velenose e, alcuni di loro, avrebbero anche dei fondati sospetti sull’identità dell’autore di tali azioni disumane.

