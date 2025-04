HMD Italia trionfa al Criterium e Coppa del Presidente nella Kick Boxing a Jesolo

Straordinari risultati per la scuola del M Marzella Filippo di HMD ITALIA

4 gli atleti qualificati ai prossimi Campionati Italiani

Marzella Camilla Oro nella -55 Point Junior

Aurora Viscogliosi Bronzo nella -65 Light Contact Senior

Marzella Samuele Bronzo nella -84 Light Contact Senior

Odorisio Michelangelo Bronzo nella -63 Point Senior

Tra i migliori 4 Atleti Italiani nelle rispettive categorie si giocheranno a fine Maggio il titolo Italiano.

Arti Marziali e Kick Boxing un connubio vincente per la Scuola HMD ITALIA che porta costantemente alto il nome della Marsica in Italia e in Europa.