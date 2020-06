I COMUNI DI CELANO ED AIELLI IN CAMPO PER LA TUTELA DEGLI ALLEVATORI

Abbiamo raccolto negli scorsi giorni le istanze della categoria degli allevatori arrivando a un giusto compromesso che vada incontro alle loro esigenze per permettergli di poter lavorare al meglio.

In collaborazione col Sindaco di Aielli Enzo di Natale, abbiamo deciso di intervenire sulla messa in sicurezza della viabilità montana e sulla manutenzione di diversi abbeveratoi che presentano problematiche per l’acqua per il bestiame. Nel caso dovessero verificarsi problemi di siccità nei prossimi mesi estivi, abbiamo pianificato servizi specifici con autobotti per il trasporto dell’acqua stessa.

Altresì, faremo formale istanza insieme al sindaco di Aielli Enzo Di Natale, al Parco Sirente-Velino e quindi alla Regione, di richiesta di riqualificazione di diversi rifugi che sono in evidente stato di degrado ed abbandono, ma che non avrebbero nulla da invidiare ad altri rifugi di altri parchi come quelli de Gran Sasso e Monti della Laga limitrofi al nostro.