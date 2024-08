I giovani del Rotaract Club L’Aquila fanno il pienone di presenze nel “Caffè di solidarietà” con il Tour esperenziale ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre, nell’Auditorium del Parco consegnata la Croce di Celestino ad Alessandro Palmerini a cura del Lions Club L’Aquila. In Monastero “Il Primo Giubileo della Storia”, a cura degli Amici di San Basilio e Anteas “Vestino-Peligna” FNP Pensionati CISL L’Aquila. Omaggio musicale con l’eccellente performance dei violinisti Maestri Fabrizio Casu e Andrea Petricca curata dall’Associazione L’Aquila Siamo Noi.



L’AQUILA- La giornata di domenica 25 agosto è iniziata nel Monastero San Basilio con la Santa Messa, seguita da “Un Caffe’ di Solidarietà”, molto partecipato, Tour esperenziale ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO”, “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini, all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano; all’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci a cura del Rotaract Club L’Aquila con l’introduzione di Ludovica Carducci – Presidente Rotaract Club L’Aquila.

Nell’Auditorium del Parco la “CROCE DI CELESTINO” cerimonia di consegna del premio 2024 del Lions Club L’Aquila, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il Lions Club L’Aquila, ha consegnato la “Croce di Celestino” all’aquilano ALESSANDRO PALMERINI, tecnico del suono cinematografico che ha ottenuto prestigiosissimi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. La “Croce di Celestino” viene attribuita dal club, ogni anno, nell’ambito della Perdonanza celestiniana, a figure che si sono particolarmente distinte per vicinanza e legame con la città, contribuendo al suo sviluppo e alla sua rinascita sociale e culturale. La consegna del premio è avvenuta al termine di un dibattito-confronto, cui hanno preso parte il presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani, il governatore del Distretto Lions Club 108-A, Mario Boccaccini, don Carmelo Pagano Le Rose, componente del Comitato Perdonanza, Gabriele Lucci, storico del cinema, Piercesare Stagni, presidente della Fondazione Abruzzo Film Commission. Hanno portato i saluti istituzionali il senatore Guido Liris, il vice sindaco Raffaele Daniele, l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, il rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse. Ha moderato l’evento Alessia Centi Pizzutilli. L’evento era inserito nell’ambito dell’iniziativa “Cordata per l’Africa”, a sostegno della missione in Africa delle suore benedettine celestiniane del monastero di clausura di San Basilio.

Nel Monastero San Basilio “IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA” Evento a cura di Anteas “Vestino-Peligna” FNP Pensionati CISL L’Aquila Introduce: al quale hanno partecipato, Angelo De Nicola e Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio, conclusioni di Giovanni Giannini Giovanni Giannini – Coordinatore Territoriale FNP Pensionati CISL dell’Aquila. A seguire aperitivo Celestiniano e consegna ufficiale della cifra raccolta direttamente nella mani della Madre Badessa Sr. Assunta.

A seguire, in una Chiesa gremita, l’appuntamento “NOTE NELLA CLAUSURA” con l’eccellente performance dei Maestri violinisti Fabrizio Casu e Andrea Petricca, curata dall’Associazione “L’Aquila Siamo Noi”, con i saluti iniziali portati dal Vice Presidente dell’associazione culturale Alfredo Montuori. Link https://youtu.be/PwOqBHHF7pM?si=pjRbqP37YdMnsfiV

Nella giornata odierna 26 agosto, nel Monastero San Basilio ore 10,30 Tour esperienziale (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre presenti.

Alle ore 17,00 tavola rotonda “CANTIERE PER L’INCLUSIONE”; introducono: Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio, Mons. Stefano De Paulis – Rettore Basilica di Collemaggio; intervengono: Chiara Ciminà – Referente Carlo Febbo CaFè (Te), “Community Lab: quando l’inclusione diventa naturale” Anna Maria Ruggeri – Presidente cooperativa New Laser, gestore della Casa del Sole, Guido Grecchi – “Special Olympics Abruzzo, Lo sport come strumento privilegiato d’inclusione” ; modera: Dario Verzulli – Presidente Autismo Abruzzo Aps.

Alle ore 19 “NOTE NELLA CLAUSURA” Valentina Gulizia con Gianfranco Barca Magallanes (violino) e Giorgio Fantauzzi (clarinetto) proporranno due brani elaborati con il supporto del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila Riprese video e foto di Vladic Ciccotosto – fotografo e videomaker Reportage a cura della redazione di “L’Abruzzo – Punto Karma Magazine”.

Alle ore 21 HYMNIS ET CANTICIS anno III ROBERTO SE FACEA CHIAMARE Roberto da Salle il discepolo di Celestino AQUILA ALTERA – Maria Antonietta Cignitti, arpa e canto; Lorenzo Lolli canto, organo portativo e percussioni, Antonio Pro, liuto; Matteo Nardella, flauti, flauto doppio, flauto e tamburo, ceccola LE CANTRICI DI EUTERPE, Giuseppe Tomei, voce recitante.

Tutti gli eventi sono finalizzati alla raccolta fondi per le monache Benedettine Celestine di San Basilio.