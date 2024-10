I Parchi letterari, eventi a Sulmona il 18 e 19 ottobre

In occasione della 10* Giornata Internazionale de I Parchi Letterari, venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17.30, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco a Sulmona si terrà un doppio appuntamento culturale nel segno del poeta latino Publio Ovidio Nasone.

Il 18 ottobre vedrà l’incontro dal titolo “Da Sulmo a Roma, in cammino con Ovidio”. Conversazioni a cura di Alessandro Bencivenga, Emanuela Ceccaroni, Rosanna Tuteri.

Per la giornata del 19 ottobre, sempre alla 17.30, si terrà la presentazione del saggio “Naso cothurnatus. Echi tragici e movenze teatralizzanti nelle epistole ovidiane dell’esilio” di Luigi Di Raimo (Mimesis, 2024), in collaborazione con META aps.

I Parchi Letterari promuovono un turismo culturale di qualità che “guarda con attenzione anche al Patrimonio Immateriale attraverso la promozione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della letteratura orale e scritta, delle cerimonie, delle tradizioni imprenditoriali, artigianali ed enogastronomiche.”

Publio Ovidio Nasone nacque a Sulmona nel 43 a.C. ed è considerato uno dei più interessanti poeti latini, autore degli Amores, Heroides, Ars Amatoria, Tristia, e molte altre opere. Eternò le sue origini nel celebre verso “Sulmo mihi patria est”. A causa di dissapori con l’imperatore Augusto venne mandato in esilio nel Ponto, in Romania, da cui non fece più ritorno in patria.

L’Abruzzo ha altre tre località interessate dai Parchi Letterari: Pescara grazie a Gabriele D’Annunzio, Pescasseroli per la presenza di Benedetto Croce e Pescina per via di Ignazio Silone.

Il programma il Parchi Letterari è consultabile qui.

Marianna D’Ovidio