I reflui di Avezzano non sono depurati correttamente, il Centro Giuridico del Cittadino si impegnerà nel 2020 affinché ciò termini e si torni alla legalità.

La foto -31-12-2019 ore 10.00 ci mostra chiaramente che i reflui corrono verso il Liri – Garigliano.

I reflui della città che si vedono nella foto in buona parte prendono fosso tre e via per altri canali fino a giungere alla valle Roveto. Dalla portata di fosso Pozzillo sembrerebbe che sono molto pochi i reflui della città depurati, effetto ottico?

Al nuovo depuratore di strada due che quantità di reflui sono depurati?

Le aziende del nucleo industriale hanno un loro depuratore?

Depurare i reflui della città di Avezzano è possibile?

Le nostre frazioni depurano i loro reflui?

I carichi inquinanti defluiti negli impianti di depurazione del Comune di Avezzano ,da quanto ci mostra la foto credo che siano molto ma molto pochi,la foto ci da certezza che i reflui della città in buona parte non vengano depurati e non passano i attraverso l depuratore di Pozzillo e quello nuovo di Strada 2.

Molte attività umane portano alla produzione di scarichi, chiamati acque reflue, che al fine di poter essere restituiti all’ambiente devono essere oggetto di depurazione ed è dunque necessario l’utilizzo di sistemi di depurazione delle acque reflue che simulino i processi biologici che avvengono in modo naturale, rendendoli più rapidi per effetto della tecnologia impiegata,ma mi chiedo e chiedo a chi di dovere la città di Avezzano depura i propri reflui?