I turisti promuovono History Trekking e “Il Principe”: prossimo appuntamento domenica 4 al Castello di Celano

Tanti turisti, la maggior parte proveniente da fuori regione, tra gli spettatori di History Trekking, l’innovativo concept ideato dal Teatro Lanciavicchio e dalla Direzione Regionale Musei Abruzzo.

Il progetto, nato per la valorizzazione attraverso il teatro dei siti archeologici e culturali simboli della Marsica, dopo il prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, con il raggiungimento del quarto posto a livello nazionale, riceve ogni giorno apprezzamento dai numerosi visitatori che in questi giorni sono in Abruzzo per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontano dallo stress della città.

È stata un successo la messa in scena de “Il Principe”, all’interno della chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, nella frazione di Massa d’Albe e già è tutto pronto per il nuovo spettacolo che si terrà al Castello di Celano, domenica 4 agosto.

“Quanti furono i principi della famiglia Torlonia? Come Torlonia realizzò il prosciugamento del lago del Fucino? E come vivevano i Marsi nelle terre intorno al lago? Chi organizzò le lotte contadine che animarono gli anni ‘50 dello scorso secolo?”.

Queste sono alcune delle domande a cui risponde lo spettacolo “Il Principe”, che si presenta al pubblico con una drammaturgia emozionante e che coinvolge il pubblico.

Pubblico che arriva maggiormente da fuori che però vede partecipare anche molte persone del posto, che colgono l’opportunità di conoscere i luoghi di cultura che magari già conoscono, in modo nuovo. Conoscendo e attraversando la storia, non solo dei siti archeologici ma anche di chi li ha vissuti e animati nei secoli passati.

Si conferma vincente anche la formula di prenotazione in gruppi, che dà la possibilità di accedere agli spettacoli ad un prezzo vantaggioso.

I prossimi appuntamenti di History Trekking

04 agosto – Castello Piccolomini – ore 21:30 – IL PRINCIPE

12 agosto – Chiesa S. Pietro in Albe – ore 21:15 – FONTAMARA

13 agosto – Castello Piccolomini – ore 21:15 – FONTAMARA

20 agosto – Castello Piccolomini – ore 21:15 – LE STANZE DEL TEMPO

21 agosto – Castello Piccolomini – ore 21:15 – LE STANZE DEL TEMPO

23 agosto – Alba Fucens – ore 18:00 – #MEMORYTRACKS

24 agosto – Alba Fucens – ore 18:00 – #MEMORYTRACKS

25 agosto – Alba Fucens – ore 18:00 – #MEMORYTRACKS

29 agosto – Castello Piccolomini – ore 21:15 – LE STANZE DEL TEMPO

“Il Principe”, la storia del Fucino e di chi lo ha abitato

Uno spettacolo che attraversa i secoli: la storia del lago Fucino e la dinastia Torlonia, il latifondo e l’amministrazione del Principe e poi la morsa a tre ganasce (la terra, lo zuccherificio e la banca) e poi i guerrieri marsi e le lotte contadine nel Fucino degli anni ’50.

Storie di un lago che non c’è più e di eterne prepotenze. Una storia e le storie che hanno modellato la fisionomia di un territorio. Settanta minuti di spettacolo che raccontano la storia della Marsica dai guerrieri all’epoca attuale.

Quadri di memoria che richiamano mitologia e leggende di un lago scomparso e soprattutto degli uomini e delle donne che hanno abitato e cantato questa terra dove non succede mai niente, ma quando succede…

Drammaturgia di Stefania Evandro e Antonio Silvagni; con Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, Stefania Evandro. Musiche originali di Giuseppe Morgante. Realizzazione scene e oggetti Ivan Medici. Luci, audio e costumi Scenotecnica ‘Ivan Medici’. Foto di scena Alessandra Sabatini, Marco Cinque. Regia Antonio Silvagni.

Come acquistare i biglietti

Il numero dei posti negli spettacoli è limitato, pertanto si consiglia l’acquisto in prevendita dei biglietti, possibile nei punti vendita ad Avezzano oppuresul sito www.i-ticket.it.

Punti vendita Avezzano: Tabaccheria Via America 65, Bianchi Tour Galleria JFK Piazzale Kennedy.

Costo biglietti

Intero 10 euro (più prevendita 1 euro). Ridotto (6-13 anni) 6 euro(più prevendita 0,50 cent).Ingresso gruppi (min 4 max 8) biglietto 8 euro (più prevendita 0,80 cent). Omaggio per bambini fino ai 5 anni (da prenotare telefonicamente al numero 329 4995706. Qualora fossero ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco.

Tutte le schede degli spettacoli, il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti sono pubblicati sul sito www.historytrekking.com

Foto di scena: Alessandra Sabatini