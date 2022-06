I VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO E SALVANO UN UOMO RIMASTO INFILZATO NELLE ASTE DI UN CANCELLO A CELANO

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti a Celano per un particolare quanto delicato intervento.

Un uomo di quarant’anni, L. B., nell’atto di scavalcare il cancello metallico di una recinzione, e rimasto trafitto al polpaccio della gamba sinistra.

E’ stato necessario tagliare la parte dell’asta che fuoriusciva dal corpo dell’uomo per liberare l’infortunato dalla morsa metallica.

L’uomo, che fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti anch’essi sul posto, per il trasporto in ospedale.