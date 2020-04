IDONEI TFA, L’AVVOCATO MARIA GRAZIA SPINA PRESENTATA UN’ISTANZA AL MINISTRO E AL RETTORE DELLA UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Presentata istanza al Ministro e al Rettore della Università dell’Aquila , per gli Idonei del Tfa . L’iniziativa è partita dall’Avvocato Maria Grazia Spina, per i docenti che hanno superato le selezioni lo scorso anno e che hanno diritto ad entrare automaticamente nel prossimo ciclo già previsto.

L’emergenza covid-19 ha bloccato le selezioni pertanto tramite il legale, gli idonei hanno chiesto di poter avviare la specializzazione a distanza, avendo già superato tutte le prove selettive.

“ Nei giorni scorsi”, ha scritto Avvocato Maria Grazia Spina, “mi sono fatta promotrice di un’iniziativa volta a consentire l’avvio del V ciclo TFA, con modalità a distanza, per i docenti risultati Idonei all’esito delle prove selettive per il IV ciclo TFA . Ho trasmesso l’istanza al Rettore dell’Università dell’Aquila e al Ministro, per i provvedimenti di competenza. E’ noto a tutti, infatti, come la disponibilità di insegnanti specializzati rappresenti per le scuole italiane una vera e propria emergenza, alla quale non si può far fronte utilizzando ancora una volta personale non formato. Soprattutto se ci sono Docenti che hanno superato tutte le prove della precedente selezione, che hanno, dunque, già affrontato con successo un percorso di studi specifico e che ben possono essere formati in tempi rapidi, utilizzando le modalità a distanza. I corsi potrebbero essere attivati tempestivamente, dando modo di effettuare l’iscrizione. Il ciclo di specializzazione, già previsto, potrà, invece, essere avviato, al termine della emergenza, dando l’opportunità a tutti gli altri aventi diritto di partecipare. In tal modo potranno essere contemperate le esigenze d i tutela del diritto allo studio dei disabili, a cui deve essere garantito “personale docente specializzato”, il diritto degli Insegnanti risultati idonei nel precedente ciclo a non essere scavalcati da personale non specializzato, infine il diritto degli altri aventi titolo a partecipare alle nuove selezioni quando ve ne sarà l’opportunità”.