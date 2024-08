Il Caffè Letterario Spazio Cultura inaugura l’esposizione surrealista del Maestro Lido Di Cioccio

Il Caffè Letterario Spazio Cultura, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Benedetto dei Marsi, organizza e promuove la mostra d’arte “Avventure Immaginifiche. Visioni evocative e surreali” di Lido Di Cioccio.

L’esposizione sarà ospitata negli spazi della biblioteca comunale di San Benedetto dei Marsi, in piazza D’Arpizio, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Rocco, Maria SS Assunta e Santa Maria Goretti. La mostra sarà inaugurata venerdì, 23 giugno, alle 19, alla presenza dell’Autore, e resterà aperta al pubblico nei giorni di sabato 24 e domenica 25 agosto dalle ore 17 alle ore 20, e dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Il maestro Lido Di Cioccio, già presentato dal Caffè Letterario Spazio Cultura nel 2019, torna con nuove ed originalissime “visioni” dal connotato surrealista che l’Autore realizza di getto, con tratto rapido e materiali improvvisati, nel luogo e nell’attimo in cui trova libero sfogo la mano dell’artista, come lui stesso spiega: “Le superfici di supporto verso cui trasferire il pensiero possono essere le più disparate, a partire da una parete, oppure carta, cartoni o tele, ma anche strumenti insoliti adatti ad imprimere segni o distribuire, spalmare o sovrapporre colori”. Tutti sono invitati a partecipare