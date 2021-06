IL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “ABRUZZO E MOLISE” IN VISITA A L’AQUILA PER IL SALUTO DI COMMIATO

Consegna di encomi e medaglie ai militari e incontro con le autorità.

Il generale di brigata Carlo Cerrina lascia il comando della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” dopo tre anni. Giunto a Chieti nell’agosto del 2018, tra pochi giorni assumerà il comando della Legione Allievi Carabinieri a Roma, reparto da cui dipendono tutte le scuole allievi carabinieri d’Italia.

Nella giornata di mercoledì 16 giugno, il generale Cerrina ha fatto visita ai carabinieri del comando provinciale di L’Aquila.

Nel corso della mattinata, il generale ha salutato in caserma una rappresentanza di ogni specialità dell’Arma della provincia. Qui si è svolta una breve cerimonia durante la quale il comandante della legione ha salutato, con commozione, i militari di L’Aquila e ha consegnato numerose ricompense: 15 medaglie mauriziane (speciali riconoscimenti conferiti a ufficiali e sottufficiali che hanno svolto dieci lustri di servizio con merito) e 5 encomi (per meriti eccezionali in operazioni di servizio).

Tra i militari destinatari di encomio anche l’appuntato scelto Vito La Mendola, in forza al radiomobile di Avezzano, che nel giugno 2020 fu ferito da un cittadino domenicano nel tentativo di riportarlo alla calma mentre inveiva contro alcuni passanti, riportando una frattura scomposta del setto nasale, e il collega di reparto appuntato scelto Ivan Cariola, anch’egli rimasto ferito nello stesso intervento.

Il comandante provinciale di L’Aquila, colonnello Nazareno Santantonio, ha espresso a nome di tutti i militari della provincia i sentimenti di gratitudine al generale Cerrina, per la vicinanza e il supporto che in questi tre anni hanno consentito ai carabinieri di svolgere serenamente il proprio servizio a favore della collettività, soprattutto nel difficile e delicato periodo dell’emergenza dovuta al covid-19, durante il quale l’Arma ha messo in campo nella provincia quattro drive-through, eseguendo decine di migliaia di tamponi, e si è prodigata per aiutare le persone più anziane, consegnando a domicilio le pensioni, e contribuendo alla vaccinazione delle popolazioni nei comuni più isolati. Al termine della cerimonia tutti i carabinieri presenti si sono stretti attorno al generale Cerrina per manifestargli gli auguri sinceri per il suo nuovo prestigioso incarico.

Nel seguito della giornata, il generale Cerrina ha incontrato il prefetto di L’Aquila Cinzia Torraco, il cardinale Giuseppe Petrocchi, il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, il procuratore generale della corte di appello di L’Aquila Alessandro Mancini, l’avvocato distrettuale dell’Aquila Diana Cairo, il comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza dell’Aquila, generale di divisione Cristiano Zaccagnini, il comandante del comando militare esercito Abruzzo e Molise, colonnello Marco Iovinelli.