IL CONSIGLIERE COMUNALE ENRICO COTTURONE DI NUOVO IN CAMPO CON LA LISTA “ORGOGLIOVINDOLI”

Con le amministrative del 3 e 4 Ottobre si rinnoverà il consiglio comunale nel comune di Ovindoli. Con la lista “ORGOGLIOVINDOLI” scende di nuovo in campo il consigliere comunale della frazione di San Potito COTTURONE ENRICO che dichiara : “Dopo aver trascorso gli ultimi 5 anni nei banchi di maggioranza del consiglio comunale, sono pronto ad affrontare la nuova tornata elettorale, spinto dalla grade forza e dal grande sostegno dei miei concittadini Sanpotitesi e dell’intera comunità Ovindolese. Scendo di nuovo in campo per ultimare ed iniziare i vari progetti, già iniziati in questi anni e quelli presenti nel progaramma elettorale presentato dalla mia lista, oltre che per rappresentare nelle varie sedi, enti e organi pubblici la mia comunità, con l’unica priorità il bene per tutti i cittadini ovindolesi !!

Colgo l’occasione per invitare tutti a sostenermi barrando il simbolo “ORGOGLIOVINDOLI” scrivendo “COTTURONE””