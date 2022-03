IL CONSORZIO DI BONIFICA OVEST PLAUDE L’INIZIATIVA DELLE ASD DI PESCA SPORTIVA

Nel fine settimana trascorso le associazioni di pesca sportiva Asd Crisalide, Asd Acque Fucensi, Asd Trout, presenti nel territorio avezzanese, hanno organizzato due giornate ecologiche dedicate al raccoglimento dei rifiuti presenti nell’area del canale centrale del Fucino.

Ad essere raccolta è stata una grossa quantità di rifiuti di ogni genere, da quelli domestici e agricoli agli pneumatici.

“Un plauso ed un ringraziamento agli organizzatori ed ai volontari che hanno preso parte a questa lodevole iniziativa. La tutela e la salvaguardia dell’ambiente, e delle acque in particolare rientra tra i compiti primari del Consorzio di Bonifica Ovest, ragion per cui mi auguro che eventi del genere possano essere un auspicio affinché tali giornate siano sempre più proposte e messe in atto dalle associazioni tanto quanto dalle amministrazioni locali cui noi daremo sempre il nostro appoggio” – afferma il commissario del Consorzio, Danilo Tarquini.