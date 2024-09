Il Corri Marsica UISP dall’Archeotrail di Collelongo al Trail delle Acque di Canistro

Con l’Archeotrail si è concluso l’impegno organizzativo della Polisportiva Asd I Marsi suggellato da questa manifestazione inserita nel calendario di Corri Marsica UISP. Un anno ricco di soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Francesco Monacelli che oltre all’allestimento dell’Archeotrail ha potuto allestire per la prima volta il campionato regionale UISP di urban trail che si svolse il 9 giugno scorso ad Aielli. Nella gara di Collelongo si sono dati appuntamento i più esperti del settore trial impegnati in un percorso di 16,5 chilometri con 750 metri di dislivello. Sono stati più di 50 gli atleti sulla linea di partenza per ammirare la bellissima Vallelonga a ritmo di gara podistica e alla quale è stata affiancata anche una cicloturistica allestita dalla Lineaorobike Avezzano sempre con il fine di promuovere il territorio e lo sport outdoor. Tra i podisti si è imposto dopo 1.16’33” Maurizio D’Andrea dell’Alto Sangro Zero Gravity con un importante distacco su Biagio Iorio della Inix Sport, Stefano Mica della Rifondazione Podistica, Eugenio Taricone dell’Asd Plus Ultra e Simone Fabrizi della Ernica Veroli. Tra le donne la vincitrice è stata Paola Salvi dell’Asd Plus Ultra giunta al traguardo dopo 1.31’20”. Dietro di lei si sono classificate Annalisa Taballione dell’Atletica Abruzzo L’Aquila, Rosalba Truocchio della Runners Avezzano, Patrizia Bianchi dell’Asd Plus Ultra e Cristiana Vignola della Rifondazione Podistica.

CANISTRO – L’appuntamento con il Trail delle Acque a Canistro figura nel calendario del Corri Marsica UISP per la terza volta di fila e per questa nuova edizione è sempre l’Asd Ecoroscetta a curare i minimi particolari insieme all’amministrazione comunale e alla Pro loco. Il Trail, in programma domenica 29 settembre, ha lo scopo di offrire a tutti la possibilità di conoscere i posti più reconditi della montagna della Valle Roveto. Con ritrovo alle 9:00 in piazza Municipio e la partenza della gara competitiva alle 10:00, il percorso ad anello è di 11 chilometri e si sviluppa interamente sul territorio comunale di Canistro (Inferiore e Superiore) per continuare tra boschi di castagno e sorgenti d’acqua, accompagnati da un panorama mozzafiato. Oltre alla competitiva, ci sarà una camminata non agonistica organizzata congiuntamente con il comune di Civitella Roveto per commemorare la figura di Franco Dosa. La camminata partirà nello stesso momento della gara competitiva condividendo, tutti insieme, parte dello stesso tracciato. A fine gara sarà offerto il pranzo a tutti gli atleti. Per le iscrizioni, il costo della gara competitiva è di 10 euro da pagare direttamente in loco al ritiro del pettorale. L’organizzazione garantisce ai primi 70 iscritti il pacco gara, superato tale numero, la quota d’iscrizione sarà ridotta 5 euro ma senza pacco gara. Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società col maggior numero di arrivati. Info e regolamento completi su 1regolamento trail delle acque-rev.natalia.pdf (digitalrace.it)