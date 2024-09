IL GOLDEN SHORT FILM FESTIVAL SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE.

Ad Avezzano la serata conclusiva, che ha visto la vittoria di “One note man”, cortometraggio inglese. L’attrice Vanessa Gravina madrina della manifestazione

Il Golden Short Film Festival – concorso internazionale di cortometraggi provenienti da tutto il mondo – ha portato Avezzano nella ribalta internazionale. Il Festival, alla quarta edizione, è un concorso mondiale volto ad individuare i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo realizzato grazie al contributo e alla partecipazione attiva del Comune di Avezzano, promosso dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano in collaborazione con Meta Aps, associazione ideatrice dell’iniziativa, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e della Regione Abruzzo.

Madrina della serata, presentata da Luca Di Nicola, l’attrice Vanessa Gravina, che ha raccontato i suoi esordi senza tralasciare momenti di difficoltà, oltre i momenti di grande soddisfazione lavorativa. E’ stata molto generosa con i giovani attori della performance a cura dei Teatranti tra tanti (classe teen) dal titolo “Una manciata di pallottole su Broadway”, invitandoli a credere in sé stessi, mettendo la propria dignità lavorativa al primo posto.

Il Festival, aperto dall’attrice Valeria Angelozzi e la sua “Favola in 7 arti”, ha visto come vincitore il cortometraggio diretto da George Siougas “The one note man proveniente dal Regno Unito, che ha vinto anche il premio Città di Avezzano: racconta la storia di un musicista ingabbiato nella routine e incapace di fare i conti con un passato doloroso. Un giorno, però, la fortuna e il destino fanno capolino nella sua vita sconvolgendone il quotidiano e donandogli l’opportunità di ricominciare. Una storia piena di vita e concreta leggerezza sullo sfondo di un sentimento amoroso che lega e determina la possibilità di desiderare nuovamente.

Gli altri vincitori premiati sono:

MIGLIORE ATTORE

Yuriy Grigorev per THE METHOD

MIGLIORE ATTRICE

Christiana Budica per TER CHONO. A MONGOLIAN STORY

MIGLIOR CORTO ANIMATO

A GUERRA FINITA di Simone Massi

MIGLIORE FOTOGRAFIA

RuiXiang Xu per GONERS

MIGLIOR CORTO DI COMMEDIA

OLD TRICKS di Edoardo Pasquini

MIGLIOR REGISTA

Alexandre Richard per NONNONNON

MIGLIOR DOCUMENTARIO

CHAMPIONS: BORN TO WIN di Viviana Battista

MIGLIOR CORTO DRAMMATICO

THE LAST DREAM di Davide Maria Marucci

MIGLIOR MONTAGGIO

Ivano Lollo & Marcello Serino per FLÂNEURS

MIGLIOR CORTO SPERIMENTALE

LORD GODFREY – SHOGUN di Nathaniel Akin

GOLDEN HORROR SHORT FILM

EPIDERMAL di Océane Wannaz

GOLDEN MUSIC VIDEO

NONNONNON di Alexandre Richard

GOLDEN PRODUCER

Kirsten Bloom Allen per DON’T DIE HARD

GOLDEN ROMANCE SHORT FILM

ÀSAKA di Edduardo Viera

GOLDEN SCI-FI SHORT FILM

MITO di Steve West

GOLDEN SCREENPLAY

THE EVERYDAY ADVENTURES OF BRIG AND JOE di Jeffrey Hunter Curry

GOLDEN SOUNDTRACK

Andranik Berberyan per LOVE PHOTOSYNTHESIS

GOLDEN STUDENT SHORT FILM

VESTIGE di Yu-Hsuan Teng

GOLDEN THRILLER SHORT FILM

THE DROP di Jack Parr

Il Festival contribuisce alla promozione territoriale della Città di Avezzano: un appuntamento di calibro internazionale che ha raccolto oltre 1.000 adesioni da diversi paesi esteri. Ha l’intento di contribuire a raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze.