IL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO: SCUOLA PER LE ARANCE AIRC

Venerdì 26 Gennaio, grazie alla consolidata collaborazione con AIRC, gli alunni del Liceo statale Benedetto Croce diventano volontari AIRC per un giorno distribuendo arance, miele e marmellata nell’ambito di “Cancro io ti boccio”, un progetto di Fondazione AIRC in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica.

Presso il noto Liceo di Avezzano sarà possibile trovare reticelle di arance rosse coltivate in Italia (a fronte di una donazione minima di 13 euro), vasetti di miele ai fiori d’arancio (donazione minima 10 euro) e di marmellata d’arancia (donazione minima 8 euro)

Il ricavato della vendita sarà devoluto alla ricerca scientifica contro il cancro. Il frutto scelto dall’AIRC è l’arancia, simbolo di salute e di uno stile di vita sano.

Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile o più curabile quando si agisce sui fattori di rischio modificabili tramite i comportamenti individuali: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata, aderire agli screening raccomandati per la diagnosi precoce.

Per questo AIRC invita tutti ad agire in prima persona, adottando abitudini più sane e sostenendo la ricerca per prevenire, diagnosticare e curare sempre prima e sempre meglio tutti i tumori.

IL Liceo statale Benedetto Croce di Avezzano partecipa alle proposte di AIRC per diffondere la conoscenza della malattia e rendere il cancro sempre più curabile.