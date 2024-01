“IL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO SEMIFINALISTA AL CAMPIONATO DELLE LINGUE

Il Liceo Benedetto Croce di Avezzano si è classificato alle semifinali nazionali del Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino.

Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa rivolta alle studentesse e agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado e alle/ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale e rappresenta un momento qualificante che rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere.

Per l’a.s. 2023/2024 e per il settimo anno consecutivo, il Campionato Nazionale delle Lingue è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze ( D.M. n. 157 del 2 agosto 2023): gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che otterranno risultati eccellenti a Urbino potranno quindi accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art.4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262

Asia Mosca, del 5 I, e Vitale Marisol, del 5 LEsaBac, rappresenteranno l’Abruzzo alle semifinali che si svolgeranno il prossimo 6 febbraio.

Il Liceo Linguistico Benedetto Croce si classifica tra le prime 20 scuole sul territorio nazionale e la prima scuola sul territorio regionale.

Vitale Marisol è rientrata per la lingua francese, Mosca Asia per la lingua spagnola.

Grande soddisfazione per le studentesse, per le loro docenti di lingua e cultura francese e di lingua e cultura spagnola prof.sse Gisèle Castellani e Giovanna Cipolla, per il dirigente scolastico, Attilio D’Onofrio e per tutta la Comunità Educante.