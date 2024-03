IL LICEO “VITRUVIO” TRIONFA IN TUTTE LE CATEGORIE ALLA FASE PROVINCIALE DEL “TROFEO SCACCHI SCUOLA”

Il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano conquista il primo posto alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi/ Trofeo Scacchi Scuola che si è svolto venerdì 22 marzo all’Aquila.

Grande soddisfazione per la prof.ssa Emi Di Stefano che porta avanti ormai da anni la promozione, a scuola, degli sport della mente che aiutano lo sviluppo del pensiero laterale, fondamentale per acquisire la trasversalità delle competenze.

Orgoglio e soddisfazione esprime anche la Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, congratulandosi con gli studenti in gara per aver conquistato brillantemente la medaglia d’oro in tutte le categorie.

Di seguito i componenti delle diverse squadre:

Squadra Juniores maschile : Edoardo Falbo, Riccardo Olivieri, Luigi Coletti, Stefano Monaco, Emanuele Lucci

: Edoardo Falbo, Riccardo Olivieri, Luigi Coletti, Stefano Monaco, Emanuele Lucci Squadra Juniores femminile : Giulia Assetta, Marianna Rosati, Giulia Maria Colautti, Rania El Baghazaoui

: Giulia Assetta, Marianna Rosati, Giulia Maria Colautti, Rania El Baghazaoui Squadra Allieve : Eleonora Valentini, Giada Rossi, Rachele Bencivenga, Lucrezia Di Fabio

: Eleonora Valentini, Giada Rossi, Rachele Bencivenga, Lucrezia Di Fabio Squadra Allievi: Victor De Liquori, Gabriele Pastore, Mario Nasuti, Riccardo Ricci, Alessandro D’Amico e Guido Moretti.

Prossimo appuntamento alle Fasi Regionali.

Ad maiora semper, Vitruviani!