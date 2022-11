” Il milite ignoto” convegno emozionante al Liceo Benedetto Croce di Avezzano

Una mattinata emozionante nell’Aula Magna del Liceo dove si è tenuto il Convegno sul “Milite Ignoto”, organizzato dall’UNUCI (Associazione degli Ufficiali in Congedo di Avezzano) in collaborazione con i docenti e gli studenti.

La prof.ssa Angela Ciccarelli, Vicaria del Dirigente Scolastico, Prof. Attilio D’Onofrio, ha aperto il convegno, in qualità di rappresentante dello Staff di Dirigenza e di tutta la comunità educante.

Il Prof. Devid Roselli, docente di storia e filosofia, ha coordinato i lavori e ha introdotto la conferenza con riflessioni di carattere storico e geopolitico.

A seguire è intervenuto il 1^ Capitano, Floriano Maddalena, Presidente dell’Associazione UNUCI di Avezzano che, dopo un breve saluto agli studenti e ai docenti presenti, ha rivolto gli onori alla bandiera. Il gruppo musicale del Liceo, diretto dalla Prof.ssa Erika Gigli, ha quindi suonato il “Canto degli Italiani”.

Gli studenti di 5E, guidati dal Prof. Devid Roselli, hanno poi proposto un breve momento di riflessione sul “Milite Ignoto” e sulla “Grande Guerra”, stimolando l’attenzione sul tema attraverso toccanti immagini di repertorio, con la lettura emozionata e partecipata di due lettere scritte da soldati al fronte e in chiusura la canzone di De André “La Guerra di Piero”.

Il Generale di Divisione, Dott. Vero Fazio, ha tenuto la Conferenza sul “Milite Ignoto”, ripercorrendo le principali tappe di una storia che coinvolge emotivamente un popolo intero, ancora oggi. Un passato che non deve essere dimenticato, il dolore di tutte le madri simbolicamente rappresentate da Maria Bergamas che operò la Scelta fra le undici bare di giovani caduti in guerra. E quel Milite Ignoto prescelto che divenne il simbolo di tutti i Caduti senza distinzione di ceto e mansioni, che divenne il simbolo delle vittime di un intero popolo lacerato dal conflitto, l’Italia.

A conclusione dell’intensa mattinata, il 1^ Capitano Floriano Maddalena ha donato a tutti gli studenti e ai docenti presenti un opuscolo sul “Milite Ignoto” (Autore: Gen. Div., Dott. Vero Fazio), pubblicato dalla Sezione UNUCI di Avezzano in collaborazione con l’Amministrazione Civica che ha provveduto alla stampa.

Un ringraziamento a tutti gli studenti delle classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 4G, 5G, 5H, 5I, 5L che hanno partecipato con compostezza, serietà, silenzio e commozione alla conferenza.

Grazie al gruppo musicale del Liceo e alla Prof.ssa Erika Gigli, direttrice della eccellente orchestra di fiati.

Grazie al Prof. Devid Roselli, per aver coordinato l’evento, alla Prof.ssa Angela Ciccarelli, Vicaria del Dirigente Scolastico e a tutti i docenti presenti.

Un ringraziamento al Dirigente Scolastico, Prof. Attilio D’Onofrio e a tutto il suo Staff (Prof.sse Ciccarelli, Doganieri, Gallese) per il costante ed indispensabile supporto.

La Comunità Scolastica esprime gratitudine al Gen. Div., Dott. Vero Fazio, alla Sezione UNUCI di Avezzano e al 1^Capitano Floriano Maddalena, per aver promosso il Convegno presso il Liceo statale Benedetto Croce, coinvolgendo attivamente gli studenti e i docenti del Liceo.

“Chi ascolta un testimone, diventa un testimone lui stesso.” (Elie Wiesel)