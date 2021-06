IL MINISTRO DELLA CULTURA, DARIO FRANCESCHINI, OSPITE AD AIELLI: PRESENZIERÀ L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA OPERA MURARIA DEDICATA A DANTE ALIGHIERI

Il Comune di Aielli e il sindaco Enzo Di Natale sono orgogliosi di annunciare la visita del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, il prossimo giovedì 24 giugno. Una presenza di assoluto prestigio che l’intera comunità attende con rinnovata ispirazione artistica e profondo attaccamento territoriale.

Il Ministro presenzierà la cerimonia di inaugurazione della nuova opera muraria legata a Dante Alighieri, la “Divina Commedia Edizione Speciale”, realizzata in alluminio serigrafato lungo il muro che costeggia Porta Montanara, da poco ripavimentata dall’amministrazione. L’evento si colloca nel più ampio scenario celebrativo del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Lo stesso ministro Franceschini, figura manifesto del riconoscimento del patrimonio culturale nazionale, è stato l’artefice dell’istituzione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante, iniziativa condivisa dal Consiglio dei Ministri, dagli accademici e dalle istituzioni scolastiche.

Qualche settimana fa Franceschini ha fatto pervenire al sindaco Di Natale il proprio attestato di stima, nonché la volontà di recarsi lungo le opere murarie del borgo per ammirare la scena suggestiva della Costituzione Italiana. Il primo cittadino ha allora incalzato provvedendo ad invito ufficiale in occasione del battesimo istituzionale dell’omaggio al poeta toscano.

“Ho vissuto una grande emozione. L’interesse del Ministro Franceschini mi ha commosso e appagato al tempo stesso. La spinta emotiva che ci spinge a lavorare per questo territorio non poteva ricevere impulso più forte. Siamo gente dell’entroterra, legata alla terra e alle tradizioni. Abbiamo la necessità di valorizzare le nostre case, le nostre strade, i nostri angoli di vita. L’ingegno ci rende artisti, la cultura ci fa interpreti della nostra storia. Vogliamo continuare a tramandarla praticando la bellezza. E’ con questa vocazione che aspettiamo l’arrivo del Ministro, affinché la massima istituzione culturale dello Stato possa condividere la missione di cui ci siamo fatti portavoce”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Enzo Di Natale.

L’annullo filatelico

In occasione dell’inaugurazione della “Divina Commedia Edizione Speciale”, Poste Italiane presenterà la nuova cartolina dedicata ad Aielli ed il timbro appositamente realizzato per celebrarne i murales. Seguirà dunque l’annullo, verrà dunque impresso per la prima volta il timbro con la firma di un Direttore di Poste. Lo stesso timbro verrà poi consegnato agli uffici postali di tutta Italia.

La scaletta delle celebrazioni giovedì 24 giugno

Ore 16:00 Arrivo del Ministro Dario Franceschini

Ore 16:15 Accoglienza presso aula consiliare

Ore 16:30 Inizio mini tour murales

Ore 17:00 Saluti del sindaco di Aielli, Enzo Di Natale

Ore 17:10 Intervento Ministro

Ore 17:30 Cerimonia annullo filatelico e presentazione cartolina Poste dedicata a Borgo Universo

Ore 17:45 Inaugurazione Opera “La Divina Commedia”