IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO GIUSEPPE VALDITARA A CELANO PER VISITARE LA NUOVA SCUOLA DI VIA DELLA TORRE E LA SCUOLA D’ANNUNZIO

“In questa scuola mi sento a casa. È il modello d’istruzione che ho sempre sognato. La scuola è degli studenti”. Non ha lesinato di suscitare qualche bella sensazione il Ministro Dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha dedicato gran parte della mattina a Celano per visitare la nuova scuola Beato Tommaso in via La Torre. Il rappresentante del governo nazionale è stato accolto dagli studenti che hanno eseguito la struggente melodia di “La vita è bella”, colonna sonora dell’omonimo film vincitore del premio Oscar. Il ministro è stato ricevuto dal Sindaco Settimio Santilli, dal Vicesindaco Piero Ianni, dall’assessore all’istruzione Lisa Carusi, dalla presidente del consiglio comunale Silvia, Morelli, dai consiglieri comunali Divina Cavasinni, Valeriano Fidanza e dal dirigente scolastico Fabio Massimo Pizzardi e da Massimiliano Nardocci direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Il Ministro si è intrattenuto a lungo e ha visitato l’intera struttura guidato dal Dirigente Scolastico Pizzardi, il quale nel suo discorso di benvenuto ha dapprima elogiato l’attività dell’amministrazione comunale per quanto fatto per le scuole di Celano, evidenziando poi le peculiarità della struttura che occupa più di mille persone – ha detto – tra docenti, studenti e personale. Il Sindaco Santilli ha rimarcato il costante impegno dell’amministrazione comunale nell’ambito dell’edilizia scolastica “che può’ contare – ha detto il Sindaco – su una edificazione di nuove strutture all’avanguardia sotto ogni aspetto. Il sindaco nel suo intervento non ha mancato di ringraziare il Ministro Valditara e la prof.ssa Eliana Morgante che ha organizzato la prestigiosa visita del Ministro a Celano”. Il ministro Valditara è rimasto favorevolmente impressionato dalla funzionalità della moderna struttura. “Ho visto i ragazzi sorridenti” è stato il suo commento compiaciuto, apprezzando quanto fatto dall’amministrazione Santilli per le esigenze scolastiche di Celano. Il ministro ha evidenziato in particolare la funzionalità, la sicurezza e la didattica all’avanguardia della scuola di via La Torre. La mattinata celanese del Ministro Valditara si è conclusa con la visita alla scuola D’Annunzio che ha ricevuto apprezzamenti ed elogi, sottolineando ancora una volta il grande impegno e lungimiranza dell’amministrazione comunale.