IL PRESIDENTE DELLA SQUADRA A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD LANCIA UN GRIDO D’AIUTO: 40 BAMBINI ED OLTRE 20 ATLETI ATTENDONO DA TROPPO TEMPO LA POSSIBILITÀ DI ALLENARSI

Il presidente della squadra A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord lancia un grido d’aiuto rivolto a tutti i sindaci della Marsica: come tutti gli amanti dello sport del resto d’Italia. Dopo oltre 3 mesi dall’autorizzazione concessa alla squadra il comune di Avezzano non è ancora in possesso delle chiavi che consentano l’accesso all’impianto sportivo di San Pelino. Ad essere penalizzata da questa situazione è la squadra l’A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord che, nonostante l’autorizzazione, ancora non ha potuto effettuare gli allenamenti e le partite di campionato su un campo di proprietà del comune. Stando alla cronaca ad oggi la ASD Lupi Marsi Avezzano Nord risulta essere l’unica squadra in Italia a subire questi gravi disservizi.