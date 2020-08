IL PROFESSOR LORETO SCIPIONI SCENDE IN CAMPO CON ANNA MARIA TACCONE

C’è anche il noto e stimato chirurgo Loreto Scipioni tra i sostenitori della Taccone, che per la prima volta decide di scendere in campo e candidarsi alle prossime elezioni amministrative.



Scipioni, già Primario dell’U.O. di Chirurgia Generale per 22 anni all’Ospedale di Avezzano ed attualmente in servizio come libero professionista presso la Casa di Cura “L’Immacolata”, ha commentato così la sua decisione di impegnarsi in prima persona.



“Ho seguito sempre con vivo interesse le vicende politiche della nostra città, ma finora i miei impegni professionali mi hanno impedito di essere parte attiva della politica del nostro Territorio, al quale sono molto legato e nelle cui potenzialità ho sempre creduto.



Purtroppo negli ultimi anni queste potenzialità sono state a mio avviso mortificate da una politica distratta e lontana dalle esigenze reali della città e dell’intera Marsica che ha, nel corso del tempo, concentrato la propria attenzione su altre città, isolando sotto molteplici aspetti Avezzano e il territorio marsicano.



Sono stato io stesso spettatore di tutte le vicissitudini che da anni bloccano la costruzione del nuovo Ospedale di Avezzano, un presidio con Reparti di eccellenza che serve un bacino di utenza molto vasto.



Ciononostante, da anni continua ad essere depotenziato, con la chiusura di reparti strategici e il continuo rinvio della realizzazione del nuovo nosocomio con un continuo rimbalzo di responsabilità e gravi disagi per i pazienti e il personale sanitario.



Durante la grave crisi sanitaria che stiamo attraversando abbiamo tutti compreso come una struttura sanitaria collocata in punti strategici del Territorio possa fare la differenza, soprattutto nei periodi emergenziali.



Ho deciso dunque di mettermi a disposizione della mia città per dare tutto il mio contributo per far sì che Avezzano torni ad essere fiore all’occhiello dell’intera Regione, valorizzando le tante risorse e grandi professionalità di cui disponiamo.



Ho scelto di farlo sostenendo Anna Maria Taccone perché è una professionista preparata e competente, caratteristiche imprescindibili per amministrare un Comune importante come Avezzano.”