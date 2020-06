IL SINDACO DELL’ AQUILA ESERCITI, A PIENO, I SUOI POTERI PER FAR RISOLVERE LE VARIE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

di Renato Ventresca

Dalla salute pubblica alla sicurezza, dalla tutela ambientale alla regolamentazione del traffico.

Un ventaglio di competenze che si traducono in specifici poteri per ogni tipo di evenienza.

Quella del Sindaco dell’ Aquila deve essere una posizione preordinata all’ascolto delle nostre esigenze personali ed alla risoluzione dei problemi, a volte di carattere puramente pratico, che attanagliano la nostra città.

La legge, per far ciò, gli concede dei poteri molto forti, vasti e difficili da raccogliere in un elenco preciso.

La vita nelle città è attentamente regolata da istituzioni estremamente vicine agli abitanti.

Queste conoscono bene i nostri bisogni e sono deputate all’accrescimento del benessere collettivo.

È il Comune l’ Ente pubblico caratterizzato da questa vicinanza alle persone, rappresentando, in un ideale organizzazione piramidale dell’azione di governo, il primo livello dello Stato.

Si parla spesso di come la politica sia distante dalle esigenze della popolazione, ma ciò non dovrebbe certo valere per le istituzioni comunali e per la politica cittadina, dato che non vi è istituzione che sia più a contatto con gli elettori.

Come ogni organo istituzionale, anche il Comune dell’ Aquila ha una sua struttura fatta di persone e di regole.

Il Sindaco ne è protagonista rappresentando tutti coloro che appartengono al territorio aquilano di sua competenza, così curandone gli interessi e perseguendone lo sviluppo collettivo.

Per far ciò, come vedremo, ha a disposizione degli specifici poteri anche di carattere straordinario.

Ad esso spettano ad esempio le funzioni amministrative, che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità intera, come la scelta circa il numero di farmacie necessarie a rispondere alle esigenze degli abitanti; l’assetto ed utilizzo del territorio, per garantirne un adeguato sfruttamento e tutela ed evitando ad esempio che le aree verdi vengano completamente soppiantate da grandi condomini grigi; l’espansione dell’economia, che comporta ad esempio la scelta delle zone su cui gli imprenditori possono impiantare le loro aziende avendo la certezza di ottenere i servizi necessari all’impresa.

È competente poi in materia di sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila sull’ordine pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, può ordinare la modifica degli orari degli uffici e regolare l’attività dei servizi pubblici.

Si tratta di effettuare un collegamento tra quelle che sono le esigenze di ognuno con i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione della nostra Repubblica: salute, ambiente, libertà, ecc.

Nella stessa categoria troviamo quelle ordinanze in materia sanitaria riferite al divieto di utilizzo dell’acqua pubblica, per un determinato periodo di tempo, a causa della presenza di batteri pericolosi per la salute, dovuti anche alla scarsa manutenzione delle tubazioni di distribuzione e delle fontane.

Pertanto, auspico che il Sindaco dell’ Aquila Pierluigi Biondi, dimostri di esercitare, a pieno, i suoi poteri per far funzionare, al meglio, l’ amministrazione comunale e risolvere le varie ed importanti problematiche del territorio, già evidenziate con precedenti articoli.