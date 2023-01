Il sindaco di Aielli Enzo Di Natale premiato a Pescara

C’era anche il sindaco di Aielli Enzo Di Natale tra le personalità premiate ieri, 5 gennaio, presso il Circolo Aternino di Pescara, dove si è tenuta la premiazione della prima edizione del Premio Endas Abruzzo per la cultura.

Il sindaco del paese marsicano, conosciutissimo ormai nel litorale abruzzese e meta di molti turisti che dalla costa si spostano nella marsica per ammirare gli ormai famosi murales, è stato premiato per aver saputo trasformare un piccolo borgo in una galleria d’arte a cielo aperto.

A consegnare il premio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente ENDAS Simone D’Angelo e il direttore del comitato tecnico critico d’arte Massimo Pasqualone.

Per il presidente di Endas Abruzzo, Simone D’Angelo, il senso del premio istituito quest’anno: ” sta a significare l’importanza che il nostro Ente vuole dare al settore Cultura, perché la crescita culturale coincide sempre con un miglioramento della società e noi, nel nostro piccolo, vogliamo far emergere chi, tutti i giorni, dedica il proprio tempo a favorire questo processo.”

Per Aielli e per Borgo Universo è l’ennesimo riconoscimento arrivato negli ultimi anni.