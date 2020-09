IL SINDACO DI CELANO E CANDIDATO DELLA LISTA UNA CITTA’ DA AMARE, SETTIMIO SANTILLI, SALUTA IL CAPITANO DEI CARABINIERI PIETRO FIANO

“Esprimo estrema gratitudine e riconoscenza al Capitano dei Carabinieri Pietro Fiano, comandante della Compagnia di Avezzano, con cui ho avuto la fortuna di collaborare in stretta sintonia in questi anni per tutelare la sicurezza e la legalità della nostra città.

È stato un validissimo e professionale punto di riferimento per me e dunque non posso far altro che formulargli i migliori auguri per il suo nuovo incarico al Comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno”.

Ad maiora Capitano Fiano.