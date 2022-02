IL TEAM KARATE DOSCHI PRIMA SOCIETA’ ABRUZZESE NELLA CLASSIFICA NAZIONALE

KARATE DOSCHI

1’ società abruzzese nella classifica nazionale FIJLKAM

È stata pubblicata in queste ultime ore la classifica 2021 delle migliori società italiane di karate, a cura della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (sito www.fijlkam.it).

La Società Karate Doschi, guidata dal Maestro Sauro Doschi, si è laureata la migliore società abruzzese a livello nazionale, posizionandosi al 1’ posto tra le compagini regionali.

“È un risultato che mi rende infinitamente orgoglioso, sei instancabili agonisti sono riusciti dove altre società -con numeri nettamente superiori ai nostri- hanno fallito, stabilendo una media di successi incredibile” commenta il Maestro Doschi. “L’anno 2021 è stato, così come il precedente, assolutamente difficile per ogni Società sportiva, tra virus dilagante, incertezze legislative, sacrifici di ogni genere, chiusure forzate e riaperture stentate. Tutto questo avrebbe messo a dura prova chiunque, ma io posso dire con fierezza che i miei ragazzi sono stati più forti delle avversità e per questo li ringrazio pubblicamente”.

In foto i protagonisti di questo successo: Carola Federici, Diego, Emanuele e Valerio Fracassi, Lorenzo Marini, i Maestri Sauro Doschi e Fabrizio Fracassi (assente in foto Marco D’Innocenzo).