 Il tour RENGANEK approda a L’Aquila il 6 agosto

Il concerto dei due cantanti Francesco Renga e Nek chiude l’edizione 2024 del cartellone estivo I Cantieri dell’Immaginario

Dopo un anno di successi che li ha visti protagonisti all’Arena di Verona, al Forum di Milano e nei principali teatri italiani, Francesco Renga e Nek tornano nuovamente insieme sul palco, in nuovi live estivi che li portano a esibirsi in tutta Italia.

Il tour “RENGANEK” approda a L’Aquila martedì 6 agosto presso la Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21,30. L’evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” costituisce la chiusura della sesta edizione della rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana”, inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune dell’Aquila “I Cantieri dell’Immaginario”.

Il concerto ripercorre i grandi successi, compreso il brano sanremese “Pazzo di te” e il nuovo singolo “Dolcevita”, eseguiti da entrambi gli artisti, sia singolarmente che insieme, dimostrando la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera, collezionando singoli di successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera ha realizzato più di 1900 concerti. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara: 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è una delle voci maschili più amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di programmi televisivi. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.