Il Trekking astronomico letterario da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino con Alessandro Coccoli e Antonia Renzella a cura del professor Alfredo David Ferella di Univaq e la professoressa Natalia Di Marco del Gran Sasso Science Institute in collaborazione con Inaf- Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. Appuntamento domani 20 agosto 2024 Rocca Calascio (Aq) – Rigenera Festival Calascio con la direzione artistica di Antonia Renzella, direttrice del TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo e Giacinto Damiani, direttore editoriale della casa editrice Ricerche&Redazioni, progetto che punta a “risvegliare” l’attrattività del borgo storico di Calascio all’interno del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU, dà appuntamento nella suggestiva location della Rocca di Calascio a tutti gli appassionati di astronomia e non solo, per un trekking davvero stellare.

Un Trekking notturno dalla Rocca alle torri del Castello, accompagnato da aneddoti e racconti umoristici di stampo scientifico intorno al cosmo, l’espansione dell’universo, le galassie lontane anni luce, i buchi neri, la luna e altri pianeti. La trattazione scientifica e l’osservazione astronomica al telescopio sarà a cura del professor Alfredo Davide Ferella dell’UnivAq e della professoressa Natalia Di Marco del Gran Sasso Science Institute Gssi, in collaborazione con l’Ingegner Canziali e il Dottor Cantiello dell’Inaf – Osservatorio astronomico d’Abruzzo.Sarà possibile osservare le stelle con il telescopio.Si consiglia di indossare abiti comodi e di portare con sé una copertina o un telo per sedersi sul prato antistante la Chiesa di Santa Maria della Pietà. Sul posto (siamo a 1.460 mt di altitudine) non ci sono fontane, per cui è consigliato portare una borraccia d’acqua, una giacca impermeabile, un cappellino e una torcia per il rientro al parcheggio. Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, rispettiamo l’ambiente meraviglioso che ci ospita!

Info e prenotazioni a: teatririunitidabruzzo@gmail.com whatsapp al 328 5465712

online: https://www.ciaotickets.com/biglietti/trekking-letterario-astronomico-le-cosmicomiche