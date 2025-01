Il Vicesindaco e assessore alla sanità del Comune di Pescina Luigi Soricone risponde al Primario del Pronto Soccorso di Avezzano: «Bisogna pretendere più risorse, non impoverire i presidi di Pescina e Tagliacozzo»

PESCINA – «Capisco il grido di allarme del Direttore dell’Unità operativa, sono diversi anni che chiede la chiusura! Mi sarei aspettato da lui un incontro con il territorio per parlare di varie esigenze.

Gli ospedali della Marsica, e quindi Avezzano, Pescina e Tagliacozzo, debbono avere più risorse, sia di mezzi che di personale medico, infermieristico e di assistenza, per funzionare meglio e offrire un servizio di qualità ai cittadini».

È molto chiaro il pensiero del Vicesindaco e assessore alla sanità del Comune di Pescina, Luigi Soricone, in merito alla querelle apertasi dopo le affermazioni del Dirigente del Pronto Soccorso di Avezzano, Carlo Rodorigo, che ipotizza la chiusura dei Pronto Soccorso di Tagliacozzo e Pescina per far funzionare al meglio quello di Avezzano, soprattutto nelle ore notturne.

«Riteniamo che la questione debba essere affrontata in tutt’altra ottica e, soprattutto, tenendo conto della realtà – afferma il Vicesindaco di Pescina Soricone -. Sicuramente dovremmo parlare di potenziamento e non di ridimensionamento

Il Dirigente di Avezzano, infatti, dimentica che, attualmente, per coprire i turni nei due Pronto Soccorso di Pescina e Tagliacozzo vengono utilizzati i famosi CO.CO.CO. Ovvero i medici in pensione che, come è facilmente intuibile, mai andrebbero ad operare nei turni notturni in quello di Avezzano.

Nonostante tutto, i numeri delle 2 strutture sono chiari: si parla di 18mila accessi annui ripartiti, nel 2024, in 9510 accessi per Pescina, e 8300 per Tagliacozzo. Se questi sono i numeri, e son dati ufficiali, valuterei bene, fossi del Direttore dell’unità operativa prima di parlare di chiusura notturna.

Senza dimenticare, poi, che le 2 strutture fanno un lavoro veloce sulla traumatologia senza passare al PS di Avezzano, funzionando indipendentemente.

Ma ci sono ancora due considerazioni ugualmente importanti da fare – prosegue -. I pronto Soccorso di Pescina e Tagliacozzo, funzionano anche da filtro e sostegno a quello di Avezzano che, altrimenti, si troverebbe ancor più in difficoltà di quanto non lo sia già adesso con le attuali condizioni.

Collegata a questa osservazione c’è la terza che riguarda il servizio ai cittadini. La Marsica, come il Dirigente Rodorigo ben sa, è un territorio vasto, prevalentemente montano e con tantissimi centri che hanno delle oggettive difficoltà di collegamento.

Pescina e Tagliacozzo – sottolinea il Vicesindaco di Pescina – offrono delle valide alternative ad Avezzano a distanze intermedie che riescono a fare in modo che i cittadini, soprattutto con patologie gravi e di grande emergenza, possano avere un intervento rapido che stabilizzi le condizioni per poi procedere con la successiva necessaria eventuale terapia.

Voglio ricordare al direttore che il Ppi di Pescina copre un territorio di 40mila abitanti, praticamente una goccia nell’oceano e che, comunque, la priorità deve restare la salute della persona, non il budget.

Inoltre, questa non è una sua competenza e mi auguro che sia la Regione, sia l’Azienda sanitaria potenzino queste due importanti strutture.

Detto questo, quindi – conclude Soricone, che è anche membro del Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl1 -, dobbiamo tutti insieme operare per fare in modo che tutte le strutture ospedaliere della Marsica vengano potenziate sia a livello di personale che a livello di strumentazioni.

Solo così, e non distribuendo il poco a disposizione, potremo ottenere una assistenza sanitaria pubblica degna di questo nome e all’altezza della popolazione della Marsica».

Pescina lì, 24 gennaio 2025

Il Vicesindaco e Assessore alla Sanità del Comune di Pescina

Luigi Soricone