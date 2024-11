Illuminazione green: nuova ‘hera’ di luce a Pescina (Aq)

Al via i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Prevista la sostituzione di circa 1.600 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a LED, che porterà a un risparmio energetico di quasi l’80%.

Sono circa 1.600 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a LED, il tutto con un risparmio energetico annuo di quasi 700mila kWh, pari a quasi 280 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera ogni anno, corrispondenti al consumo medio annuo di 250 famiglie.

Sono questi i dati del progetto di riqualificazione energetica progettato da Hera Luce, società Benefit di illuminazione pubblica del Gruppo Hera e tra i più grandi operatori nazionali con oltre 200 comuni serviti in 11 regioni italiane, per il Comune di Pescina.

L’intervento prevede un completo restyling di circa nove mesi, efficiente e sostenibile, con un risparmio energetico circa dell’80%.

Un’illuminazione green, sostenibile e sicura

Il Comune di Pescina quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e “green”. L’adeguamento normativo e tecnologico comporterà infatti interventi di riqualificazione energetica a LED su 1450 degli attuali corpi illuminanti, il rifacimento di 19 quadri elettrici, il rifacimento di 2,5 km di posa di nuovi cavi elettrici e/o delle linee aeree in condizioni critiche, la verniciatura di 400 sostegni (sia per corpi illuminanti da arredo urbano sia per armature stradali) e la sostituzione di 72 pali non più a norma. Saranno inoltre realizzati servizi smart: ampliamento di punti luce, illuminazione architetturale del palazzo comunale, della torre storica ed architettonica del paese.

Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente aumentando la qualità della luce. Infatti, il LED permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento. Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e in linea con le politiche di Carbon Neutrality.

Tutti questi interventi a regime consentiranno la trasformazione dell’impianto d’illuminazione in uno completamente green: il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili e anche le strutture sono pensate per essere riutilizzate, infatti l’analisi della ‘circolarità materica’, che misura quanta parte di ciò che viene impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile, attesta che oltre il 73% dei componenti a fine vita potrà essere inserito nel circuito del riciclo.

L’investimento a carico di Hera Luce è di oltre 800 mila €, importo che sarà recuperato con il risparmio energetico ottenuto grazie al relamping di impianti e reti, quindi senza nessun onere per i cittadini.

“Siamo molto orgoglioso di potere annunciare l’avvio degli interventi di riqualificazione energetica, che comprendono interventi a tutto l’impianto di illuminazione, sia a Pescina sia nelle frazioni, perché in questo modo si concretizza un progetto avviato dall’ amministrazione e seguito con particolare interesse – precisano il Sindaco Mirko Zauri e l’Assessore ai lavori pubblici di Pescina Luigi Soricone. Dai prossimi giorni, i cittadini assisteranno ad una serie di interventi che miglioreranno l’illuminazione e, allo stesso tempo, rinnoveranno anche il volto di Pescina, con la sostituzione dei corpi illuminanti. Ben presto vedremo i benefici, con una illuminazione migliore e un consistente risparmio energetico, a vantaggio anche dell’ambiente.”

Un servizio energetico integrato

L’intervento fa parte del contratto, sottoscritto fra il Comune di Pescina e il Gruppo Hera, per l’affidamento in concessione mediante project financing della gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio energia relativo agli impianti termici degli edifici comunali.

Hera Luce società Benefit

Hera Luce è la società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera. Gestisce gli impianti di illuminazione di oltre 200 comuni in 11 regioni italiane, per un totale di circa 550mila punti luce: una dimensione che la colloca ai primi posti fra gli operatori nazionali del settore. Hera Luce declina l’orientamento all’economia circolare e alla sostenibilità del Gruppo Hera nei servizi di city lightning attraverso soluzioni improntate alla più alta efficienza energetica e alla recuperabilità di tutti i componenti del sistema di illuminazione pubblica. È inoltre attiva nello sviluppo di soluzioni a servizio delle smart city, come la gestione intelligente del traffico, lo sviluppo e gestione di reti WiFi e videosorveglianza, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La controllata del Gruppo Hera è tra le prime società di illuminazione pubblica in Italia ad aver inserito nel proprio statuto sociale l’impegno di produrre benefici per i suoi stakeholder. Concretamente, Hera Luce persegue alcune finalità specifiche di beneficio verso i territori serviti: contribuire alla prosperità delle comunità locali dove opera mediante la progettazione e realizzazione di modelli sostenibili, resilienti e innovativi di sviluppo urbano (Hera Luce for Smart Circular City/Land); perseguire la neutralità di carbonio, agendo tramite interventi volti all’efficienza energetica e la transizione verso fonti alternative; infine guidare la transizione verso un modello di economia circolare, anche attraverso la misurazione della circolarità in ottica di ciclo di vita degli impianti.

Canali di contatto Hera Luce

Per segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, si può compilare l’apposito form disponibile sul sito www.heraluce.it.