“…IN DUE È MEGLIO CHE UNO…” , CELANO E OVINDOLI INSIEME PER LA GIORNATA ECOLOGICA PREVISTA PER IL PROSSIMO 28 MAGGIO

Un invito esplicito a rispettare la natura e l’ambiente. Con questo presupposto nasce l’iniziativa “…in due è meglio che uno…” che vede protagonisti l’associazione Upzide, promotrice dell’evento, in collaborazione con il delegato all’Ambiente Dino Iacutone, il Vice Sindaco Piero Ianni, le Consigliere comunali Silvia Morelli e Divina Cavasinni, il Vice Sindaco del Comune di Ovindoli Michela Tatarelli e la Tekneko Srl.

Le due Amministrazioni locali, infatti, per la seconda volta in pochi mesi tornano a incontrarsi a Casal Martino, sul confine territoriale, con lo scopo di proseguire sugli intenti e riconfermare le volontà manifestate durante l’inaugurazione del “Sentiero Donna” lo scorso mese di marzo.

“In questa occasione – afferma il delegato all’Ambiente Iacutone – sarà la natura e la sua tutela al centro dell’attenzione delle due Amministrazioni comunali. Ringrazio i miei colleghi e il Comune di Ovindoli per aver accolto con favore l’iniziativa. Le risorse ambientali dei nostri rispettivi territori sono un bene da conservare e difendere”.

“Si rinnova la sinergia tra il Comune di Celano e quello di Ovindoli in occasione della giornata ecologica prevista per sabato 28 maggio. Ringraziamo per questo il Vicesindaco di Ovindoli e tutta l’Amministrazione comunale per la collaborazione – dichiarano Morelli e Cavasinni. Con questo evento vogliamo rinnovare l’invito a rispettare l’ambiente e il lavoro di chi ama la natura. La nostra Amministrazione continuerà sempre ad organizzare eventi del genere per sensibilizzare i cittadini e mantenere un ambiente più pulito e salubre”.