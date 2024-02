INAUGURATA A CAPPADOCIA UNA ROMANTICA POSTAZIONE SELFIE NEL GIORNO DI SAN VALENTINO

Nel giorno di San Valentino, i giardini comunali di Cappadocia si sono trasformati in un luogo romantico grazie all’inaugurazione di una postazione selfie caratterizzata da un grande cuore. Questa nuova aggiunta permette a coppie e amici di catturare momenti indimenticabili.

L’idea di creare questo punto dedicato agli scatti romantici è stata realizzata dal direttivo della Pro Loco di Cappadocia, guidato dalla Presidente Patrizia D’Innocenzo, che ha voluto offrire ai cittadini e ai visitatori un modo speciale per immortalare i loro momenti più dolci e significativi.

La postazione selfie, che è diventata subito un punto di attrazione per le coppie e gli amici che festeggiavano insieme la giornata degli innamorati, offre l’opportunità di scattare foto romantiche e divertenti, creando ricordi indelebili da condividere anche sui canali Facebook e Instagram della Pro Loco.

Ma c’è di più: la Pro Loco ha annunciato che questa postazione non è solo un temporaneo omaggio alla festa degli innamorati, ma rimarrà fissa nei giardini comunali anche dopo la fine dei festeggiamenti. Sarà sempre a disposizione di chiunque desideri immortalare un momento speciale vissuto a Cappadocia, rendendo così il paese ancora più accogliente e inclusivo. L’idea di lasciare la postazione in modo permanente riflette lo spirito aperto della comunità di Cappadocia, che accoglie con entusiasmo le iniziative volte a promuovere il turismo locale e a creare spazi di incontro e condivisione per i suoi abitanti e i visitatori.

“La nostra intenzione è quella di creare qualcosa di unico e memorabile per la nostra comunità“, ha dichiarato la Presidente D’Innocenzo. “Siamo felici di vedere che la postazione selfie sia stata accolta positivamente e speriamo che diventi un simbolo dell’amore e della bellezza di Cappadocia“.

Un ringraziamento a Metal K Srl per aver realizzato l’installazione contribuendo così a rendere i giardini comunali di Cappadocia ancora più speciali e accoglienti. Grazie anche all’amministrazione comunale per aver concesso lo spazio per l’installazione e al parroco Don Renato per aver benedetto la postazione.

Quindi, se avete in programma una visita a Cappadocia o siete già residenti, assicuratevi di fare una sosta ai giardini comunali e di catturare un momento speciale con la nuova postazione selfie a forma di cuore. Che sia San Valentino o un giorno qualsiasi, l’amore e l’amicizia saranno sempre al centro di questa meravigliosa esperienza fotografica.