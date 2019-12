INCENDIO IN UN LOCALE IN DISUSO SUL LUNGOMARE DI PESCARA

La notte scorsa un incendio è divampato all’interno di un locale in disuso sul lungomare di Pescara. Le fiamme sono state subito notate da diverse persone che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Non sono chiare le cause che hanno originato le fiamme, sull’accaduto sono in corso accertamenti.