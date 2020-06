INCIDENTE IN MOUNTAIN BIKE, GRAVE 16ENNE

Eliambulanza del 118

L’Aquila. Un ragazzo di 16 anni in sella alla sua mountain bike è rimasto vittima di un incidente nel quale ha riportato un grave trauma addominale. Si trovava con degli amici a Monteluco di Roio, quando per cause ancora non chiarite, sarebbe caduto dalla sua bicicletta e sarebbe finito con l’addome sull’asta del manubrio. Il 118, allertato da uno degli amici, è intervenuto con l’eliambulanza che ha trasportato il giovane ciclista all’ospedale San Salvatore, dove è stato operato d’urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

fonte: Il Centro