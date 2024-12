Incontri di apicoltura 2025

L’Associazione Le Api Nel Cuore organizza in collaborazione con Ada Apicoltori D’Abruzzo ed Apicoltori Ernici un percorso formativo in apicoltura il quale prevede dieci incontri teorici che si svolgeranno in modalità da remoto con l’ausilio della piattaforma zoom e cinque incontri pratici in apiario che si svolgeranno a L’Aquila, Teramo Avezzano e Veroli (FR); si affronteranno molti temi interessanti nel campo dell’apicoltura.

Gli incontri saranno indirizzati a chi vuole approcciarsi per la prima volta con passione e consapevolezza al mondo dell’apicoltura ma anche a coloro che vogliono migliorare il metodo di come prendersi cura delle famiglie di api.