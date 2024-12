INFINITY SPORT fa tornare il BASKET ad AVEZZANO

Finalmente sono cominciati da alcune settimane gli allenamenti di basket, per fasce d’eta che va dai 10 anni in su !! Tutto questo è grazie all’impegno e all’organizzazione della nuova Associazione sportiva ASD INFINITY SPORT, che con caparbia e capacità è riuscita a far tornare l’entusiasmo che mancava da tempo nella città di Avezzano. Molte le risposte positive di ragazzi e ragazze della Marsica appassionati di questo sport. “Abbiamo grandi progetti per rilanciare questo sport ad Avezzano. Vogliamo tornare a confrontarci con altre realtà di basket della nostra regione, per dare la giusta importanza a questo sport nel nostro territorio” dichiarano i fondatori della *ASD INFINITY SPORT* , associazione nata per divulgare lo sport nel nostro territorio, infatti oltre al *Basket* , si occupa della *Pallavolo*, sia bambini 6-11 anni che adulti, *Padel* e del nuovo sport di tendenza, *Pickleball* . “Ci siamo affiliati con la FIP (Federazione Italiana Basket) e con il CSI (Centro sportivo italiano), per poter avere tutta la copertura necessaria per metterci in gioco e far tornare grande il Basket ad Avezzano” . Gli allenamenti vengono svolti nelle palestre del Liceo Scientifico e all’ITIS di Avezzano con gruppi divisi per età. Per chi vorrà potrà ancora effettuare una prova gratuita per provare i nostri allenamenti . *Segreteria 3452772783. WWW.ASDINFINITYSPORT.IT