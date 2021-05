INIZIATO LO SCREENING GRATUITO DI MASSA A CELANO, INIZIATIVA DEL COMUNE

È iniziato questa mattina alle ore 09:00 lo screening gratuito di massa voluto dal Comune di Celano.

Il tampone può essere fatti da tutti i residenti ed i domiciliati a Celano recandosi presso le seguenti sedi:

Circolo Bocciofilo, Palestra del Sacro Cuore.

Bisognerà essere muniti di: documento d’identità; tessera sanitaria;

Il modulo per il consenso già compilato e scaricabile dal seguente link:

https://comune.celano.aq.it/notizie/307553/tamponi-antigenici-covid-19

Questa mattina già diverse persone si sono presentate per effettuare il tampone, personale qualificato è a disposizione dei cittadini, un’iniziativa, quella del Comune, volta a monitorare l’intero territorio per avere un quadro completo della situazione epidemiologica in città.