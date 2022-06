INIZIO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA SCUOLA MEDIA “BEATO TOMMASO DA CELANO” SANTILLI: “AL POSTO DELLA SCUOLA VERRÀ REALIZZATO UN PARCO GIOCHI TEMATICO”

La demolizione della struttura rientra nel piano della demolizione, delocalizzazione e ricostruzione della nuova scuola in fase di realizzazione in Via Della Torre. Delocalizzazione della nuova costruzione decisa per estrema prudenza e soprattutto sicurezza dei nostri studenti a seguito di due fattori, ovvero: 1.Le analisi di vulnerabilità sismica che furono eseguite sulla struttura dopo il terremoto di Amatrice del 2016 che rivelarono dati molto critici.2.Lo studio di microzonazione sismica di primo livello del 2017 che evidenziò che il sito di ubicazione della attuale struttura che si sta demolendo ricade nella zona di attenzione per faglia potenzialmente attiva e capace, che in caso di terremoto avrebbe potuto causare il collasso dell’immobile ospitante la scuola. Al posto della scuola verrà realizzato un parco giochi tematico in piena sicurezza e al contempo si stanno iniziando gli iter amministrativi per l’esproprio dell’obbrobrio adiacente la scuola, bigliettino da visita indecente all’ingresso della nostra città, per crearvi parcheggi e servizi per il parco giochi tematico.Il decoro e la crescita di una città non dipendono solo da chi la amministra, ma anche da chi la abita e la vive, ovvero tutti.