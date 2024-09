Intitolazione strade a Jacovella da Celano, Ada Merini E Frida Kahlo. Presidente Morelli: “oggi celebriamo il coraggio, la creatività e la resilienza di queste tre donne”

Oggi, la città di Celano ha intitolato tre strade dedicate a tre figure femminili: Jacovella da Celano, Alda Merini e Frida Kahlo. L’iniziativa rientra nella campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”, promossa dal Presidente del Consiglio comunale e Consigliere con delega alle Politiche Sociali, avv. Silvia Morelli ed è avvenuta alla presenza del Sindaco, Ing. Settimio Santilli e dell’Ammistrazione.

La manifestazione ha preso il via alle ore 11:00 con lo svelamento della targa dedicata a “Largo Jacovella da Celano” presso la Porta Carraia del Castello Piccolomini. Jacovella, nobildonna del XV secolo e contessa di Celano, è ricordata per la sua intelligenza, bellezza e forza, nonostante le persecuzioni subite dal figlio Ruggero per bramosia di potere.

Successivamente è stata inaugurata “Via Frida Kahlo” in Via Sabotino-Parco della Rimembranza. Frida Kahlo, una delle artiste più celebri della storia, incarna il prototipo di donna emancipata e libera, la cui arte continua ad ispirare generazioni.

Infine è stata scoperta la targa “Largo Alda Merini” presso la sede del Centro Peter Pan. Alda Merini non è solo conosciuta per le sue opere e la sua anima poetica, ma anche per una vita romanzesca che l’ha resa un personaggio unico e inimitabile.

“Oggi celebriamo il coraggio, la creatività e la resilienza di queste tre donne” – ha dichiarato, alla fine dell’evento, l’avv. Silvia Morelli – “Le loro storie ci ricordano l’importanza di riconoscere e onorare il contributo delle donne nella nostra società. Queste intitolazioni non solo rendono omaggio a Jacovella da Celano, Alda Merini e Frida Kahlo, ma sottolineano e rappresentano un invito alla riflessione sulla parità di genere e sul riconoscimento dei meriti delle donne in ogni ambito della società”.

“In questo modo manteniamo viva la loro memoria e continuiamo ad ispirare le future generazioni a perseguire i propri sogni, senza mai dimenticare le sfide che sono state affrontate in passato” – conclude il Presidente Morelli.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei ragazzi del “Centro Peter Pan”, degli alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo di Celano, di cittadini e rappresentanti delle associazioni culturali.