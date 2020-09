INVIDUATO IL PRESUNTO COLPEVOLE DELL’INCENDIO A CASALINE DI PRETURO (AQ)

CARABINIERI FORESTALI: INDIVIDUATO PRESUNTO COLPEVOLE DELL’INCENDIO A CASALINE DI PRETURO (AQ)

Le fiamme sono divampate nella mattinata e si sono propagate velocemente, trovando un clima favorevole con alte temperature e forte vento.

L’Aquila – Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di L’Aquila (AQ), intervenuti per un incendio divampato presso Casaline di Preturo, nel Comune di L’Aquila (AQ), hanno svolto le opportune indagini per accertarne le cause e hanno identificato il presunto autore del gesto, G.T. di anni 49, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’incendio ha interessato una superficie di circa 15 ettari, contenente bosco e pascolo, e ha provocato la morte di due cani che erano custoditi in un canile.

L’ipotesi di reato è incendio boschivo colposo, ai sensi del Codice Penale all’art.423 bis, 2° comma, che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.