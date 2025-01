Isweb Avezzano Rugby da urlo: vittoria all’ultimo secondo contro il Biella nella prima giornata di ritorno 

Avezzano. Grazie a una meta tecnica allo scadere, l’Isweb Avezzano Rugby ha sconfitto il Biella Rugby con il punteggio di 32-31. Una partita giocata sempre punto a punto ed a tratti spettacolare, anche per via dei continui ribaltamenti nel punteggio. Nel primo tempo i gialloneri si sono portati avanti con due mete, una del pilone Mocerino e una del trequarti centro Di Giammarco, tutt’e due trasformate dall’estremo Natalia che ha aggiunto al tabellino anche un calcio piazzato. Non si è fatta attendere la reazione degli ospiti che hanno marcato tre mete e chiuso il primo tempo sul 17 pari.

Nella ripresa le squadre hanno allungato nei parziali, anche grazie ai cambi che hanno portato freschezza e alternative per entrambe le parti. Nell’ultimo quarto di gioco si era messa male per l’Avezzano, andato sotto nel punteggio fino all’ultimo secondo quando, dopo l’ennesima risalita del campo con un lancio in touche, ha provocato la meta tecnica degli avversari che non sono riusciti a difendere il drive avanzante. E’ finita così 32-31 per gli uomini dell’head coach Rotilio, autori di una prova a larghi tratti maiuscola per carattere e gioco espresso. Una vittoria certamente meritata, frutto anche dell’intenso lavoro settimanale e di una voglia di ritrovare sé stessi che ha dato i frutti sperati.

Così l’head coach Rotilio: “Serviva una risposta di carattere da parte della squadra, dovevamo mostrare la nostra voglia di cambiare le cose, come persone e collettivo. Finalmente c’è stata questa voglia di prendere coraggio, abbiamo avuto una giornata stupenda al netto del risultato che è comunque indispensabile. Altre volte abbiamo giocato bene e perso all’ultimo e stavolta è andata bene a noi. Ci portiamo a casa la voglia di essere delle persone migliori, degli atleti migliori, e quindi una squadra migliore, e di costruire giorno per giorno, a piccoli passi, la nostra performance. Da qui partiremo per costruire una seconda parte di campionato dove proveremo a prenderci le soddisfazioni che meritiamo. Ci sono ancora tanti problemi, il livello è altissimo contro squadre che hanno armi in abbondanza per fare la guerra, ma con questa energia e voglia di cambiare per essere gli attori protagonisti ce la possiamo giocare fino all’ultimo”.

“È stato tutto fantastico, siamo andati fino al top. Dobbiamo lavorare tanto. Non ci accontentiamo. Ripartiamo da qui”, ha commentato il capitano Pais a fine gara, stravolto dalla stanchezza ma con un grande sorriso impresso sul volto.

Soddisfatto il presidente Seritti: “Con grande emozione oggi ho visto una squadra che ha lottato per un unico obiettivo onorando i nostri colori e il nostro territorio. Una partita difficile affrontata a testa alta. Anche nelle difficoltà abbiamo reagito subito. Abbiamo davanti otto partite e sono sicuro che i ragazzi continueranno nel percorso di crescita. Ringrazio Biella per come ha onorato il campo e la correttezza espressa sia della squadra che della società nel portare avanti i valori di questo sport”.

TABELLINO:

Avezzano (AQ) stadio “Angelo Trombetta – domenica 25 gennaio 2025

Isweb Avezzano Rugby – Biella Rugby 32-31 (17-17)

Marcatori: p.t. 13′ m. Mocerino tr. Natalia (7-0) 18′ cp Natalia (10-0), 20′ m. Di Giammarco tr. Natalia (17-0) 25′ Scatigna (17-5) 30′ m. De Lise (17-10) 39′ m. Gilligan tr. Price (17-17) s.t. 61′ m. Gilligan tr. Price (17-24), ’69 m. Giangregorio (22-24), 71′ m. tr Price (22-31), 75′ cp Natalia (25-31) ’80 m.t. 32-31

Isweb Avezzano Rugby: Natalia, Copersino (’62 Speranza), Di Giammarco, Vaccaro (’69 Mokom) Capone, Mercerat (’55 Du Toit) Robazza, Di Censi (’70 Mammone), Del Vecchio, Basha (’68 Rettagliata), Giangregorio, Sekele, (75′ Martini), Jefferey, Pais, Mocerino (’62 Leonardi). A disp: Leonardi, Trozzola, Di Roberto, Martini, Rettagliata, Mammone, Speranza, Du Toit, Mokom. All. Rotilio

Biella Rugby: Ghelli, Morel, Gilligan, Grosso, Nastaro, Price, Ventresca, Ledesma (’50 Righi), Perez Caffe, Mondin, Righi, De Biaggio, Lipera (’62 Vaglio Moien) Scatigna, De Lis (’50 Ledesma). A disp. Panigoni, Vaglio Moien, Ledesma, Vezzoli, Righi, Trocca, Loro, Negro. All. Benettin – Orlandi.

Arb: Chirnoaga, Culocchi, Riccio

Cartellini: ’60 giallo a Pais

Calciatori: Natalia 4/5 (Isweb Avezzano Rugby) Price 3/5 (Biella Rugby)

Note: giornata nuvolosa, buona presenza di pubblico sugli spalti

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby (5) – Biella Rugby (2)